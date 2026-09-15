Житель Рязанской области потерял 1,7 млн рублей, пытаясь купить Hyundai по заниженной цене

Очередной случай крупного мошенничества зафиксирован в Рязанской области. Житель поселка Сараи стал жертвой аферистов, лишившись 1 миллиона 700 тысяч рублей при попытке дистанционно приобрести автомобиль, сообщает издательство «Преса«.

По информации следственных органов, 52-летний мужчина увидел в одном из мессенджеров рекламное предложение о продаже автомобиля Hyundai по значительно ниже рыночной стоимости. Заинтересовавшись «выгодной» сделкой, он перешел по предложенной ссылке и начал переписку с лже-продавцом.

Мошенники действовали по отработанной схеме: чтобы усыпить бдительность жертвы, они сначала запросили лишь часть суммы. После получения первого перевода покупателю были направлены фотографии поддельных документов на транспортное средство. Уверовав в надежность сделки, мужчина перевел оставшуюся сумму на указанный счет. Однако автомобиль он так и не получил, а «продавец» перестал выходить на связь.

Поняв, что стал жертвой обмана, потерпевший обратился в правоохранительные органы. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).