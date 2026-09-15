Первые 12 домов в селе Стафурлово Рязанской области подключили к газу

В Рязанской области продолжается активная реализация программы догазификации. Специалисты «Газпром газораспределение Рязанская область» ввели в эксплуатацию межпоселковый и распределительный газопроводы общей протяженностью 6,5 км для газификации села Стафурлово Рязанского муниципального округа.
Торжественное мероприятие по случаю запуска газа состоялось с участием генерального директора АО «Газпром газораспределение Рязанская область» и ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Андрея Савичева, главы Рязанского муниципального округа Дмитрия Хотенцева и местных жителей.
На сегодняшний день от собственников домовладений в Стафурлово принято 38 заявок на догазификацию. Инфраструктура уже готова: газопроводы подведены к границам 31 земельного участка, а 12 домов в селе уже полноценно подключены к газоснабжению.
«Без привлечения средств граждан мы уже проложили газопроводы до границ 14,9 тысяч участков заявителей, подключено к газу более 11,2 тысяч домовладений. Это не просто цифры: за каждой из них – конкретная семья, которая теперь может пользоваться современным, надежным и удобным энергоснабжением», – подчеркнул Андрей Савичев.