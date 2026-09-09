В Рязанском Кремле торжественно зарегистрировали рождение малышки Златы

9 сентября в историческом сердце Рязани состоялось особенное событие. Главное управление ЗАГС Рязанской области совместно с ГБУ «Сервис ЗАГС» организовали выездную церемонию торжественной регистрации рождения в стенах Келейного корпуса Рязанского Кремля.

Консультант отдела регистрации Елена Коченова провела красивую и трогательную процедуру регистрации рождения дочери Златы у супругов Людмилы и Андрея Никитиных. Атмосфера старинного здания придала этому семейному празднику особую значимость и торжественность.

Начальник Главного управления ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина лично поздравила молодых родителей с долгожданным пополнением. Она вручила семье самый первый документ малышки — свидетельство о рождении, а также почетный знак Губернатора Рязанской области «Родившемуся на Рязанской земле».

Особую теплоту и глубину церемонии придало участие почетного гостя — архимандрита Иннокентия. Он благословил семью Никитиных, пожелав супругам мудрости, терпения и любви, чтобы вырастить дочь в лучших христианских традициях.