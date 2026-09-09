Фото: https://vk.ru/zagsrzn
Общество

В Рязанском Кремле торжественно зарегистрировали рождение малышки Златы

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

9 сентября в историческом сердце Рязани состоялось особенное событие. Главное управление ЗАГС Рязанской области совместно с ГБУ «Сервис ЗАГС» организовали выездную церемонию торжественной регистрации рождения в стенах Келейного корпуса Рязанского Кремля.

Консультант отдела регистрации Елена Коченова провела красивую и трогательную процедуру регистрации рождения дочери Златы у супругов Людмилы и Андрея Никитиных. Атмосфера старинного здания придала этому семейному празднику особую значимость и торжественность.

Начальник Главного управления ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина лично поздравила молодых родителей с долгожданным пополнением. Она вручила семье самый первый документ малышки — свидетельство о рождении, а также почетный знак Губернатора Рязанской области «Родившемуся на Рязанской земле».

Особую теплоту и глубину церемонии придало участие почетного гостя — архимандрита Иннокентия. Он благословил семью Никитиных, пожелав супругам мудрости, терпения и любви, чтобы вырастить дочь в лучших христианских традициях.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Гороскоп на 10 сентября для всех знаков зодиака
Следующая статья
В Пронском районе суд обязал пересчитать квитанции за невывезенный мусор

Популярные материалы

Новости России

Военный эксперт объяснил, как дроны ВСУ долетели до ХМАО и откуда их запускают

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин пояснил, что современные беспилотники противника обладают значительной дальностью полета.
Новости России

Супруга Ильи Резника рассказала о могиле Аллы Пугачевой

Ирина Романова рассказала о месте захоронения Аллы Пугачевой в Израиле и напомнила о прежнем желании певицы быть похороненной в Кузьминках.
Новости России

Стало известно место запуска БПЛА для атаки на Подмосковье в ночь на 28 августа

Андрей Воробьев сообщил, что один из дронов попал в здание местного супермаркета. Ударная волна от взрыва нанесла ущерб расположенному по соседству медицинскому учреждению.
Интересное

Василиса Володина назвала три знака, которые наверстают 10 лет финансового застоя осенью

Грядущие месяцы осени станут точкой невозврата и временем масштабной перезагрузки для тех, кто долгое время топтался на месте.
Новости России

Генерал рассказал, откуда запустили дроны для атаки на Новороссийск

ВСУ атаковали Новороссийск беспилотниками в ночь на 9 сентября. В результате удара погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще 29 жителей получили ранения.
Темы
Новости России

В Сочи из-за атаки безэкипажных катеров начался пожар на набережной

Курортный город Сочи подвергся атаке с моря. В результате инцидента с участием безэкипажных катеров на территории городской набережной произошло возгорание.
Новости России

Три человека, включая 4-летнего ребенка, пострадали при атаке БПЛА в Курской области

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Курскую область 9 сентября ранения получили три человека, в том числе малолетний ребенок.
Общество

В Пронском районе суд обязал пересчитать квитанции за невывезенный мусор

Выяснилось, что на территории отсутствовали оборудованные контейнерные площадки, а сама услуга по вывозу мусора не оказывалась.
Интересное

Гороскоп на 10 сентября для всех знаков зодиака

Звезды советуют не торопить события, прислушиваться к сигналам тела и выстраивать честные отношения с окружающими.
Происшествия

Рязанскую компанию оштрафовали на 200 тысяч рублей за порчу сельскохозяйственных земель

Инспекторы зафиксировали факт перекрытия плодородного слоя почвы на земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью 0,85 гектара.
Новости России

Лжеполицейский избил и попытался изнасиловать девушку в Москве

Злоумышленник использовал тактику имитации действий сотрудника правоохранительных органов, чтобы завлечь жертву в безлюдное место.
Интересное

Астролог предупредила о глобальных переменах в жизни из-за ретроградного Урана с 10 сентября

Уран разворачивается в обратное движение в знаке Близнецов, который астрологически отвечает за информацию, мышление, речь, обучение, средства связи и транспорт.
Новости России

Военный эксперт объяснил, как дроны ВСУ долетели до ХМАО и откуда их запускают

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин пояснил, что современные беспилотники противника обладают значительной дальностью полета.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье