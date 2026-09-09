В Пронском районе суд обязал пересчитать квитанции за невывезенный мусор

Прокуратура Пронского района защитила права местного жителя на оплату коммунальных услуг. Надзорному ведомству удалось через суд добиться перерасчета платы за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО), которые фактически не вывозились с территории.

В ходе проверки соблюдения законодательства в сфере обращения с отходами инспекторы установили грубые нарушения в одном из населенных пунктов округа. Выяснилось, что на территории отсутствовали оборудованные контейнерные площадки, а сама услуга по вывозу мусора не оказывалась.

Несмотря на это, с ноября 2019 года пожилому мужчине ежемесячно выставлялись счета за неоказанную услугу, что привело к необоснованному накоплению задолженности в его платежных документах.

Чтобы восстановить справедливость, прокурор обратился в суд с исковым заявлением. В нем содержалось требование обязать регионального оператора – ООО «Эко-Пронск» – произвести перерасчет размера задолженности и исключить незаконные начисления из квитанций гражданина.

Суд полностью поддержал позицию надзорного ведомства и удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объеме.

После вступления решения в законную силу прокуратура возьмет под личный контроль исполнение судебного акта.