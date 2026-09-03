Приложение СберKids снова стало доступно владельцам iPhone

Сбер выпустил новую версию приложения СберKids для iPhone. В App Store оно появилось под названием SpeakaBoo, скачать его можно по ссылке на официальных ресурсах банка.

Приложение предназначено для детей от 6 до 14 лет. С его помощью ребенок может следить за балансом детской СберКарты, копить деньги на цели, оплачивать покупки по QR-коду и получать бонусы «Спасибо».

Родители при этом сохраняют контроль за расходами через СберБанк Онлайн. Они могут видеть операции ребенка, пополнять карту и устанавливать лимиты на покупки.

В Сбере рекомендуют не откладывать установку, пока приложение доступно в App Store. Вход выполняется по номеру детской СберКарты, после чего нужно подтвердить авторизацию кодом из СМС с номера 900.

В новой версии появился и дополнительный образовательный инструмент. С 1 сентября СберКот, ассистент на базе GigaChat, помогает школьникам разбирать домашние задания по математике с первого по шестой класс. Чтобы воспользоваться функцией, ребенку достаточно нажать на лапку СберКота и написать: «Разобрать домашку по математике».

Ассистент анализирует задачу, объясняет ход рассуждений и задает уточняющие вопросы. При этом он не сообщает готовый ответ, если школьник просит проверить решение, а дает дополнительные подсказки, чтобы ребенок самостоятельно нашел ошибку или подтвердил результат.

«Важно, что ассистент не решает задания за ребёнка, а объясняет логику, задаёт наводящие вопросы и помогает самостоятельно найти ответ», — рассказал начальник управления «СберKids» Сбербанка Кирилл Бессонов.

В банке отдельно призвали устанавливать приложение только по ссылкам, размещенным на официальных ресурсах Сбера.