Малков поручил разработать системные меры по решению проблем с вывозом мусора

На заседании регионального правительства, состоявшемся во вторник, 1 сентября, губернатор Павел Малков поставил задачу перед муниципальными властями и профильными ведомствами о кардинальном решении вопросов, связанных с обращением с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Глава региона констатировал, что в социальных сетях вновь активизировались жалобы жителей на переполненные мусорные площадки и несвоевременный вывоз отходов. Чтобы разорвать этот порочный круг, Павел Малков дал четкие указания по алгоритму действий.

«Главам муниципалитетов вместе с Центром управления регионом (ЦУР) необходимо отработать все такие обращения. А также совместно с региональным оператором предложить системные меры: по порядку складирования, вывозу отходов и мере ответственности тех, кто этот порядок нарушает», — подчеркнул губернатор.

Для обеспечения результативности принятых решений контроль за исполнением данного поручения возложен на заместителя председателя правительства Рязанской области Андрея Журко.

Кроме того, Павел Малков отдельно акцентировал внимание на необходимости тщательной работы с обратной связью от населения. Он подчеркнул важность предоставления исчерпывающих и аргументированных ответов на каждый вопрос, который был задан жителями во время прямого эфира главы региона, состоявшегося 27 августа.