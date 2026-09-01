В Рязанской области открылись 10 профильных кадетских классов Следственного комитета России

В День знаний, 1 сентября, в образовательных учреждениях Рязанской области состоялось торжественное открытие 10 новых профильных кадетских классов Следственного комитета Российской Федерации. Инициатива реализована в рамках исполнения Указа Президента РФ от 27 июля 2026 года № 523 «Об Основах государственной политики Российской Федерации в сфере кадетского образования».

Для учащихся это событие знаменует начало принципиально нового этапа обучения. Помимо стандартной общеобразовательной программы, кадеты будут углубленно изучать основы права и криминалистики, историю и традиции отечественного следствия, а также познакомятся с практической деятельностью следственных органов.

Важнейшей составляющей учебного процесса станет воспитательная работа. Сотрудники Следственного управления СК России по Рязанской области будут принимать непосредственное участие в проведении профориентационных встреч, мастер-классов и патриотических мероприятий, помогая ребятам сделать осознанный выбор в пользу служения закону и справедливости.

В церемониях открытия классов, прошедших как в городе Рязани, так и в районах области, приняли участие действующие сотрудники регионального управления СК России. Обращаясь к школьникам, офицеры подчеркнули особую значимость и почетность выбранного пути, пожелав кадетам успешной учебы, упорства и новых свершений.

Кульминацией праздника стала торжественная клятва. Учащиеся поклялись с честью и достоинством нести звание кадета, быть верными патриотами и достойными защитниками Отечества.