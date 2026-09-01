ВС РФ поразили сухогрузы с оружием для ВСУ в Черном море

Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли серию ударов по объектам военной логистики и морским судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, в течение дня с применением ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были поражены три ключевые цели. Логистический центр в населенном пункте Усатово (Одесская область), который использовался для хранения и распределения грузов военного назначения.

Морское судно типа «сухогруз», груженое военным имуществом для ВСУ, находившееся в порту «Южный». Еще одно судно с вооружением и боеприпасами, которое было поражено непосредственно в акватории Черного моря.