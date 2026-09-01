В Ростовской области фермера оштрафовали на 60 тысяч рублей из-за пожара, вызванного падением дрона

В Ростовской области 64-летний фермер Александр оштрафован на 60 тысяч рублей за несвоевременную уборку пожнивных остатков. Поводом для административного разбирательства стал пожар на его поле, который возник после падения сбитого украинского беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает SHOT.

Инцидент произошел в разгар уборочной кампании. По данным источника, фермер скосил пшеницу на одном из своих участков и, не успев убрать стерню, был вынужден срочно переехать на другое поле, чтобы спасти урожай там. Вскоре на неубранный участок рухнул сбитый дрон, что привело к возгоранию сухой травы.

Благодаря оперативным действиям спасателей, огонь был быстро локализован и потушен, не успев выйти за пределы вспаханной полосы. Материальный ущерб от самого пожара оказался минимальным.

Однако спустя несколько дней мужчину вызвали к следователю. Ему вменили нарушение правил пожарной безопасности в сельском хозяйстве, а именно – несвоевременную уборку пожнивных остатков.

Фермер пытался объяснить, что не успел очистить поле, так как спешил спасти урожай на другом участке, а у мелких хозяйств физически нет ресурсов выполнять все работы одновременно. Тем не менее, эти доводы следствие не убедили. Мужчина был признан виновным, раскаялся и теперь вынужден изыскивать средства для оплаты штрафа.

Сын фермера, который помогает отцу в ведении хозяйства, отметил, чтобы найти деньги на оплату штрафа, семье необходимо продать часть зерна. Однако из-за высокой нагрузки на логистику фуры вынуждены стоять в очередях на элеваторах по трое суток и более, что критически затягивает процесс получения выручки.