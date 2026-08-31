Общество

Мэрия объяснила, что появится на месте Центрального рынка в Рязани

Алексей Самохин
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На месте Центрального рынка в Рязани планируется построить жилые дома. Об этом представители городской администрации сообщили в комментариях на странице губернатора Рязанской области Павла Малкова. 

По словам чиновников, 13 августа состоялись публичные слушания по изменению Генплана и Правил застройки в Рязани для участков на улицах Спартаковской и Кудрявцева. Предлагается преобразовать территорию из административной и парковой в общественно-жилой район. В планах — строительство двух жилых домов средней этажности.

«Сейчас на этом месте находится рынок с некапитальными сооружениями, который ухудшает внешний вид Лыбедского бульвара, — говорится в сообщении. — На публичных слушаниях проект получил одобрение Госинспекции по охране памятников, так как территория входит в историческое поселение». 

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