Мэрия объяснила, что появится на месте Центрального рынка в Рязани

На месте Центрального рынка в Рязани планируется построить жилые дома. Об этом представители городской администрации сообщили в комментариях на странице губернатора Рязанской области Павла Малкова.

По словам чиновников, 13 августа состоялись публичные слушания по изменению Генплана и Правил застройки в Рязани для участков на улицах Спартаковской и Кудрявцева. Предлагается преобразовать территорию из административной и парковой в общественно-жилой район. В планах — строительство двух жилых домов средней этажности.