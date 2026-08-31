Генерал рассказал, откуда дроны ВСУ атаковали Пензу

В ночь на 31 августа в Пензенской области снова было неспокойно. Власти ввели режим беспилотной опасности, закрыли воздушное пространство для гражданской авиации, а местный аэропорт временно прекратил принимать и отправлять рейсы.

Ситуацию в комментарии aif.ru прокомментировал председатель президиума организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. По его мнению, речь могла идти не только о беспилотниках, но и о ракетной угрозе.

Липовой обратил внимание на дальность действия ракет «Фламинго» — она достигает 2500 километров. Именно это оружие, по словам генерала, ВСУ получили от Великобритании специально для ударов по территории России. Пензенская область, добавил он, вполне попадает в радиус поражения таких боеприпасов.

Что касается возможных точек пуска, эксперт назвал сразу несколько направлений. Запуск в сторону Пензы теоретически мог быть произведен с территории Днепропетровска, Сум или подконтрольных Киеву районов Запорожья.

Ночь на 31 августа стала уже второй подряд неспокойной ночью для региона. По данным aif.ru, в ночь с 29 на 30 августа, в Пензенской области объявляли режим «ракетной опасности». Тогда средства противовоздушной обороны справились с угрозой и уничтожили ракету еще на подлете к региону.