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Новости России

Военный эксперт раскрыл место запуска БПЛА на Краснодар, где погибли люди

Анастасия Мериакри
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В ночь на 25 августа Краснодарский край подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. Удар пришелся по гражданским объектам в Северском районе, в результате трагедии два человека погибли, еще двое получили ранения.

Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, фрагменты сбитого беспилотника рухнули на территорию железнодорожной станции «Афипская». Глава региона выразил искренние соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Помимо железнодорожной инфраструктуры, пострадал и жилой сектор. В поселке Афипский повреждения получили не менее 10 частных домовладений, в одном из которых произошло возгорание. Кроме того, огонь вспыхнул на территории местного нефтеперерабатывающего предприятия. В настоящее время на месте происшествия продолжают работу расчеты пожарных и оперативные службы.

Комментируя произошедшее, полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с изданием aif.ru отметил, что траектория полета и характеристики аппаратов позволяют сделать выводы об их происхождении. По его оценке, запуск данных беспилотников в сторону Краснодарского края, вероятнее всего, был произведен с определенной территории Украины.

«Краснодарский край — это южное направление, я полагаю, что удары наносятся с территории Украины», — пояснил военный эксперт.

Матвийчук указал на возможность запуска беспилотников в направлении Краснодарского края с территории, контролируемой Украиной, в Запорожской и Донецкой областях.

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