Фото: Курский Следком
Новости России

В Курске 17-летний подросток задержан на чердаке после убийства собственной матери

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Следственные органы Курской области возбудили уголовное дело по факту гибели 62-летней женщины, тело которой было обнаружено 24 августа 2026 года в квартире на улице Ольшанского в Курске. По подозрению в совершении преступления задержан 17-летний сын потерпевшей.

На теле погибшей были зафиксированы множественные телесные повреждения. Совместными усилиями сотрудников Следственного комитета и полиции личность подозреваемого была установлена в кратчайшие сроки.

Оперативникам удалось отследить маршрут передвижения юноши после совершения преступления. Используя городскую систему видеонаблюдения, правоохранители проследили его путь от места происшествия до дома на улице Интернациональной в Железнодорожном округе. Задержание подозреваемого произошло на чердаке этого здания.

Управление Следственного комитета также обнародовало фотографии вещественных доказательств, изъятых в ходе осмотра места происшествия. На снимках запечатлены молоток и два ножа, которые, предположительно, могли быть орудиями преступления.

В настоящее время Сеймский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). На месте происшествия работали криминалисты с применением специальной техники, назначен ряд судебных экспертиз. С задержанным подростком проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Рязанский религиовед Илья Повод назвал буддийский форум в Тыве важным мировым событием
Следующая статья
Рязанские кардиохирурги начали проводить высокоплотное картирование сердца

Популярные материалы

Новости России

Стало известно, откуда дроны ВСУ атаковали склад Ozon в Оренбурге

Несколько БПЛА были уничтожены над особой экономической зоной, где расположены промышленные предприятия. В результате падения обломков начался пожар на складе компании Ozon, из здания эвакуированы 300 сотрудников.
Новости России

Полковник раскрыл, откуда дроны ВСУ атаковали Ozon в Махачкале и объяснил смену тактики противника

В Кумторкалинском районе Махачкалы в результате падения обломков БПЛА на территории склада начался крупный пожар.
Новости кино и ТВ

Скончался актер сериалов «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей» Валерий Степанов

Артист ушел из жизни внезапно, а его коллегам теперь предстоит в экстренном порядке собирать средства на похороны, так как у покойного не осталось близких родственников.
Погода

На Рязанскую область надвигается огромный атмосферный вихрь «Приска»

Европейский гость прогонит последнее летнее тепло и откроет двери осени.
Происшествия

Два человека погибли при опрокидывании «Шевроле Нива» в Касимовском округе

В результате съезда автомобиля в кювет и последующего опрокидывания погибли два человека. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.
Темы
Интересное

Таролог рассказала, что необходимо успеть сделать каждому знаку зодиака до конца лета

До конца лета остались считанные дни, и это критически важное время для того, чтобы подвести итоги и не переносить старые «долги» в новый сезон.
Новости России

Новошахтинский НПЗ получил повреждения и приостановил работу после ночной атаки БПЛА на Ростовскую область

Всего в небе над областью было уничтожено около трех десятков дронов. Обломки сбитых аппаратов падали на территории городов Гуково, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, а также в Каменском, Тарасовском и Родионово-Несветайском районах.
Новости России

Военный эксперт раскрыл место запуска БПЛА на Краснодар, где погибли люди

Удар пришелся по гражданским объектам в Северском районе, в результате трагедии два человека погибли, еще двое получили ранения.
Интересное

«Карьерное рабство» и всплеск страстей: астролог предупредила о скрытых угрозах сентября

Начало месяца пройдет под эгидой практичной и трудолюбивой Девы. В этом знаке сосредоточатся Солнце, Меркурий и энергия новолуния.
Новости России

Мать погибшего на Бали россиянина указала на странные детали ДТП и пропажу $4000

Еще больше вопросов вызывают медицинские документы и фотографии из балийской больницы. Мать не обнаружила на теле сына характерных для серьезной мотоаварии ссадин или повреждений.
Новости России

Климатолог Семенов оценил достоверность заявлений о рекордной жаре и климатическом коллапсе к 2027 году

Западные аналитики предрекают к 2027 году рекордный рост глобальной температуры, что якобы может спровоцировать энергетический кризис, сбои в логистике и угрозу мировой продовольственной безопасности.
Новости России

В Нижнем Новгороде автомобиль врезался в автобусную остановку, погибла женщина

Также сообщается о нескольких пострадавших, точное количество и степень тяжести их травм уточняются.
Новости России

Мужчина погиб, наступив на взрывное устройство в Брянской области, на месте ЧП нашли еще 15 мин

В ходе осмотра прилегающей местности специалисты инженерно-саперной службы выявили и уничтожили еще 15 взрывных устройств.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье