В Курске 17-летний подросток задержан на чердаке после убийства собственной матери

Следственные органы Курской области возбудили уголовное дело по факту гибели 62-летней женщины, тело которой было обнаружено 24 августа 2026 года в квартире на улице Ольшанского в Курске. По подозрению в совершении преступления задержан 17-летний сын потерпевшей.

На теле погибшей были зафиксированы множественные телесные повреждения. Совместными усилиями сотрудников Следственного комитета и полиции личность подозреваемого была установлена в кратчайшие сроки.

Оперативникам удалось отследить маршрут передвижения юноши после совершения преступления. Используя городскую систему видеонаблюдения, правоохранители проследили его путь от места происшествия до дома на улице Интернациональной в Железнодорожном округе. Задержание подозреваемого произошло на чердаке этого здания.

Управление Следственного комитета также обнародовало фотографии вещественных доказательств, изъятых в ходе осмотра места происшествия. На снимках запечатлены молоток и два ножа, которые, предположительно, могли быть орудиями преступления.

В настоящее время Сеймский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). На месте происшествия работали криминалисты с применением специальной техники, назначен ряд судебных экспертиз. С задержанным подростком проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.