В Хабаровском крае в лесу нашли тайник с 312 кг красной икры на 8,5 млн рублей

Сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области обнаружили в лесном массиве Советско-Гаванского района крупный тайник с красной икрой. Стоимость изъятой продукции оценивается примерно в 8,5 миллиона рублей, сообщает aif.ru.
Как установили правоохранители, трое местных жителей организовали незаконную добычу лососевых рыб в районе устья реки Аджимы. Заготовленную браконьерскую продукцию злоумышленники хранили в специально оборудованном месте в лесном массиве.
В ходе осмотра тайника пограничники обнаружили 13 пластиковых контейнеров с икрой горбуши. Общий вес изъятой продукции составил 312 килограммов.
В ФСБ особо подчеркнули, что документы, подтверждающие законность происхождения икры, у заготовителей отсутствовали.