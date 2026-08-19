Астролог объяснила, почему в коридор затмений снятся кошмары и «кричит душа»

Сейчас мы находимся в самом центре кармического коридора затмений, который открылся 12 августа полным солнечным затмением и закроется 28 августа частичным лунным. В этот период многие люди сталкиваются с тревожными, невероятно яркими и пугающими снами. Астролог Юлия Бабаева в интервью Life.ru объяснила, почему подсознание подкидывает нам встречи с людьми из прошлого и апокалиптические сюжеты, и как правильно на это реагировать.

Почему внутренний «подвал» открывается ночью

По словам эксперта, в коридор затмений энергия становится максимально сконцентрированной. Днём люди заняты рутиной, работой и бытом, поэтому неприятные чувства и старые обиды отправляются во внутренний «подвал». Ночью же контроль ослабевает, и спрятанные страхи прорываются наружу в виде пугающих образов.

«Действительно, в коридор затмений многим снятся кошмары. Но это своеобразная ночная чистка: то, что долго сидело внутри, наконец получает выход», — отмечает Бабаева.

К чему снятся бывшие и умершие родственники?

Один из самых частых сюжетов — встреча с человеком из прошлого: бывшим партнёром, старым другом или ушедшим из жизни родственником. Астролог подчёркивает: это не предсказание их возвращения и не мистический знак.

Такой сон говорит о незавершённой эмоции. Возможно, внутри осталась невысказанная обида, чувство вины или вопрос без ответа. Психика просто «дописывает» оборванный разговор. Важно обращать внимание не на самого человека, а на свои чувства после пробуждения: злость укажет на старый конфликт, тоска — на непринятое расставание, а облегчение подскажет, что внутренняя история близка к завершению.

Катастрофы и войны: почему не стоит бояться

Сны, в которых рушатся города, бушуют стихии или начинается война, часто воспринимаются как зловещие предзнаменования. Однако Юлия Бабаева призывает не искать в них буквальных пророчеств.

Подобные сюжеты связаны с подавленной агрессией и неумением защищать свои границы. «Душа человека в этот момент кричит, что она устала терпеть, и сидящая внутри злоба перерабатывается в такие сны-катастрофы», — объясняет астролог. Разрушения во сне символические и лишь показывают силу накопившихся эмоций.

Кошмар как хороший знак

Эксперт советует не пугаться самого факта появления страшного сна. В эзотерической логике это очень хороший знак: страхи и агрессия проявляются не в реальной жизни, а очищают подсознание. Коридор затмений не создаёт новых проблем, а лишь подсвечивает то, что давно требует внимания.

Как избавиться от неприятного осадка

Если сон оказался слишком тяжёлым и не выходит из головы, астролог рекомендует несколько проверенных способов «закрыть» сюжет:

Водный ритуал. Умыться холодной водой и трижды произнести фразу: «Куда ночь, туда и сон». Это поможет символически поставить точку. Огненная чистка. Подробно записать пугающий сон на бумаге, а затем аккуратно сжечь лист. В эзотерической традиции это означает уничтожение проявившегося страха. Дневник сновидений. Если не хочется ничего сжигать, записывайте сюжеты. Со временем вы заметите повторяющиеся эмоции и поймёте, какая именно внутренняя проблема требует проработки.

Главная подсказка всегда скрывается не в декорациях сна, а в чувствах. Пугающий сон приходит не для того, чтобы напугать, а чтобы утром человек наконец признался себе в том, что давно не даёт ему покоя.