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Новости мира

Маск расстался с матерью своих четверых детей

Анастасия Мериакри
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Личная жизнь одного из самых известных предпринимателей современности Илона Маска снова оказалась в центре внимания СМИ. Топ-менеджер компании Neuralink Шивон Зилис объявила о расставании с основателем Tesla и SpaceX. Об этом сообщает портал NEWS.RU.

В своем обращении Зилис призналась, что будет сильно скучать по американскому миллиардеру, однако выразила твердую надежду на сохранение дружеских отношений. Главным приоритетом для бывших партнеров теперь станет совместное выполнение родительских обязанностей, так как у пары есть четверо маленьких детей.

«Я любила его больше жизни, и он подарил мне знания на 100 лет вперед и наполнил мою жизнь смыслом, поэтому для меня это большая потеря, но, к счастью, у нас есть четверо прекрасных маленьких детей», — написала Зилис.

Для придания веса своим словам Зилис опубликовала скриншот личной переписки с Маском. Судя по всему, всего неделю назад предприниматель признавался ей в любви.

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