Самолет Flydubai подал сигнал 7500 на рейсе из Дубая в Тель-Авив

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, передал сигнал 7500, который используется для сообщения о захвате воздушного судна. При этом подтвержденных данных о захвате самолета пока нет.

По информации SHOT, перед этим экипаж ненадолго передал код 7700, обозначающий чрезвычайную ситуацию, после чего появился сигнал 7500.

На борту, по предварительным данным, находятся 180 человек, в том числе около 150 граждан Израиля. В воздух подняли несколько истребителей ВВС Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац проводят срочное совещание по вопросам безопасности.

Позднее выяснилось, что пилоты самолёта подрались прямо во время рейса, после драки экипаж нажал аварийную кнопку, а лайнер приземлился в саудовском Табуке.

Самолёт снова появился на радаре для отслеживания. Пилоты также вышли на связь с саудовской стороной, сообщает Mash.