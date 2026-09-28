Изображение от rawpixel.com на Freepik
Новости России

Мясников назвал три лекарства, которые должны быть в домашней аптечке

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Каждый россиянин должен иметь в домашней аптечке определенный набор препаратов, которые окажутся под рукой в случае ухудшения состояния, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

«Дома (аспирин. — Прим. ред.) иметь обязательно», — рассказал доктор.

По его словам, это лекарство необходимо принимать при острой боли в груди, которая может быть симптомом сердечного приступа.

Врач отметил, что в домашней аптечке также должны быть ибупрофен и парацетамол. Последний можно принимать и после других препаратов, если они не помогли снять боль.

Кроме того, парацетамол безопасен для пожилых людей, добавил Мясников.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Жители села Глебово Рязанской области пожаловались Бастрыкину на разбитую дорогу
Следующая статья
Гороскоп на вторник, 29 сентября, для всех знаков зодиака
Реклама: ИП Жеглов, ИНН: 622707626902, erid: 2VtzqxFNj7Sspot_img

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Перед смертью Сергей Соседов раскритиковал себя и признался, что не умеет жить

Перед смертью Сергей Соседов дал откровенное интервью и прямо рассказал о своих недостатках.
Новости России

Очевидец обратил внимание на странную деталь в гибели Соседова

Организатор конкурса моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока 2026»...
Политика

Предсказавший распад СССР историк назвал год окончания СВО. События резко ускорились, развязка близка

Эммануэль Тодд еще в 1976 году предсказал распад СССР. Теперь он назвал год, когда решится судьба конфликта на Украине.
Интересное

Жириновский, Ванга и индийский пророк Ананд предсказали на осень 2026-го одно и то же

Три провидца говорят об одном и том же. Осень 2026 года станет переломной.
Политика

Военкор Филатов рассказал, по каким объектам в России могут ударить в ближайшее время

Военкор Филатов допустил удары Украины по объектам телевещания в России
Темы
Новости России

Названа причина смертельного пожара на заводе пиротехники в Ярославской области

К пожару на заводе по производству фейерверков и петард...
Новости России

Генерал рассказал, откуда могли лететь дроны на Северную Осетию

Украинские беспилотники могли перелететь Кавказский хребет и таким образом...
Новости России

Глухая мать 11 детей из Петербурга объяснила, почему не хочет возвращать слух

Многодетная мать Нина Екимова из Санкт-Петербурга, которая живет с...
Новости России

Мать убитой в Абхазии россиянки рассказала, как нападавший водил за нос ее подруг

Предполагаемый убийца российской туристки Амины, отдыхавшей в Абхазии, намеренно...
Новости России

Эксперт сравнил новую тактику ВС России с ударами по нервной системе

Удары российской армии по дата-центрам на Украине принципиально отличаются...
Новости России

Сын Усольцевой сделал заявление в годовщину пропажи семьи

Даниил Баталов, сын пропавшей вместе с мужем и дочерью...
Новости России

Стало известно о темном прошлом парня, убившего россиянку в Абхазии

Эдгар Абухба, которого подозревают в убийстве российской туристки Амины...
Новости России

Стрелок восстановил картину убийства многодетного волгоградца

Житель Волгограда, задержанный по подозрению в убийстве многодетного мужчины...
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье