Мясников назвал три лекарства, которые должны быть в домашней аптечке

Каждый россиянин должен иметь в домашней аптечке определенный набор препаратов, которые окажутся под рукой в случае ухудшения состояния, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

«Дома (аспирин. — Прим. ред.) иметь обязательно», — рассказал доктор.

По его словам, это лекарство необходимо принимать при острой боли в груди, которая может быть симптомом сердечного приступа.

Врач отметил, что в домашней аптечке также должны быть ибупрофен и парацетамол. Последний можно принимать и после других препаратов, если они не помогли снять боль.

Кроме того, парацетамол безопасен для пожилых людей, добавил Мясников.