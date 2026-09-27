Осень 2026 года называли переломной сразу несколько провидцев. Индийский астролог Абигья Ананд предсказал пандемию. Теперь он говорит о «цифровом шторме» и крахе бумажных денег. Владимир Жириновский обещал окончание СВО и новую геополитическую карту. Ванга предупреждала о конфликтах, которые «вспыхнут, как спички в сухой траве». Часть прогнозов уже сбылась, обратили внимание журналисты издания «Царьград».

Абигья Ананд: цифровой шторм и опасные бактерии

Индийский астролог Абигья Ананд прославился предсказанием пандемии коронавируса. Осень 2026 года он называет точкой перелома. Приехав в Россию, он заявил:

«Вид комбинаций, которые мы увидим в это время, сильно изменит мир. За последние 800 лет не было таких изменений, которые ждут нас в 2026 году».

Он подчеркнул: под влиянием Сатурна ожидаются жёсткие кадровые перестановки. Они изменят геополитическую карту мира на десятки лет вперёд.

Ананд предрёк планете «цифровой шторм». Из-за аномальной солнечной активности и хакерских атак пострадают интернет, связь, платежи и электронные сервисы.

Параллельно мир накроет новая волна переселения. Климатические катаклизмы сделают непригодными для жизни огромные территории. Миллионы беженцев из прибрежной Азии и засушливой Африки устремятся в Европу. Они радикально поменяют её демографическую карту.

Для России у Ананда прогноз благоприятный:

«У вашей страны и руководства чёткая позиция. Поэтому до осени нынешнего года у вас хорошие перспективы».

Финансовую систему тоже ждут изменения. Наступит крах доминирования бумажных денег. Главными активами станут пресная вода, продовольствие, земля и редкоземельные металлы.

Вместо новых вирусов Ананд прогнозирует распространение бактерий, устойчивых ко всем антибиотикам. «Спасутся не все», — резюмировал он.

Жириновский: мир будет полыхать

Владимир Жириновский считал 2026 год переломным. Он был уверен: именно осенью этого года закончится специальная военная операция.

«В 2026 году, по осени, сядут и договорятся, — говорил политик. — Но стрелять там будут ещё долго, весь 2027 точно, зачистки будут».

По его сценарию, Россия одержит стратегическую победу. Она увеличит территорию за счёт ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также Новороссии. Судьбу Украины решат три страны — Россия, США и Китай.

«Вместо Ялты будет Сочи», — предрекал политик.

Говорил основатель ЛДПР о крахе НАТО и о начале третьей мировой войны. Жириновский предсказывал: в 2026 году НАТО развалится из-за внутренних противоречий. США выведут базы из Европы и сосредоточатся на своём континенте.

Но главное — он считал, что в 2027 году начнётся третья мировая война.

«Это будет не всемирная ядерная война, а локальная, — говорил политик. — С применением самого мощного оружия, которое можно считать ещё более сильным, чем ядерное».

Первым делом, по его словам, будут уничтожены орбитальные спутники.

«Вы не сможете включить навигатор, вы не будете знать, где находятся ваши войска, — объяснял он. — Вы станете слепыми и глухими. Вот это и есть начало третьей мировой».

Ванга: одна часть мира замёрзнет, другая сгорит

По словам провидицы, 2026-й — это момент, когда «конфликты вспыхнут, как спички в сухой траве».

Старые обиды, территориальные споры и борьба за влияние между сверхдержавами выльются в открытое противостояние. Она называла три региона, где напряжение достигнет предела. Это Южная Азия, Юго-Восточная Азия и Ближний Восток.

«Если не погасить вовремя, вспыхнет так, что задымится вся планета», — предупреждала Ванга.

Для России её слова звучали иначе. Всё растает, словно лёд, и лишь слава Владимира, слава России останутся нетронуты. Никто не сможет остановить Россию.

Духовная миссия нашей страны, по её мнению, сравнима с эпохой Сергия Радонежского. Временем возрождения православной веры и национального самосознания. А тем, кто встанет на пути, она обещала суровую участь:

«Та держава, которая объявится против России, проиграет войну и сгинет».

Предупреждала провидица и о «гневе земли». По её предсказанию, семь-восемь процентов суши планеты будут затронуты «великим движением земной коры».

«Мир увидит землетрясения, извержения вулканов и экстремальные климатические скачки, — говорила она. — Одна часть мира замёрзнет в ужасном холоде, другая сгорит в нестерпимой жаре. Земля будет содрогаться чаще, вода поглотит многие берега, а вулканы извергнут огонь на целые страны».

Специалисты уже связали предсказания слепой женщины с реальными событиями 2026 года. Уже случились разрушительное землетрясение в Мьянме, аномальная жара в Южной Европе, наводнения в Азии.

Отдельно Ванга предупреждала об угрозе искусственного интеллекта: «машины станут управлять людьми». А человечество «рискует утратить независимость и столкнуться с голодом и кризисом».