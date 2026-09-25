Октябрь — второй месяц осени. В народе его называют по-разному, одно из названий — «грязник». Его он получил из-за затяжных дождей.

В октябре деревья сначала раскрашиваются в разные цвета, а затем начинают сбрасывать листву. Дни становятся короче, в воздухе уже чувствуется скорое наступление холодов. Недаром говорят: «В октябре до обеда осень, а после обеда зима».

Про этот месяц в народе сложено много примет и поговорок. Народные приметы октября подсказывали нашим предкам, какой будет погода. А ещё указывали на неблагоприятные события, которые могут происходить в жизнях людей.

Приметы о погоде в октябре

Тёплый октябрь — к морозной зиме.

Сильные и продолжительные холода — к суровой зиме.

Гром в октябре предвещает бесснежную, короткую и мягкую зиму.

В начале месяца подул восточный ветер — к скорой сухой погоде. Западный — к мокрой. Северный — к стуже.

С какого числа в октябре ударят морозы, с такого числа в апреле следующего года начнётся тёплая погода.

С какого числа в октябре пойдёт снег, с того числа весна откроется в апреле.

Если октябрь пришёл вместо со снегом, весной снег долго не сойдёт с полей.

Первый снег выпадает за сорок дней до настоящей зимы.

В октябре луна в кругах — следующее лето будет сухим.

Приметы о природе в октябре

Листопад прошёл быстро — зима будет суровой. А если листья остаются зелёными и долго держатся на деревьях — зима будет короткая, с небольшими морозами.

Посмотрите на берёзу в начале октября. Если листья ещё не опали, снег ляжет поздно.

Если в октябре лист с берёзы и клёна опадает не чисто, жди суровой зимы. Деревья расцветают во второй раз — к тёплой и долгой осени.

Много еловых шишек — к урожаю яровых. В октябре птицы летят ниже к земле — быть ранней и холодной зиме.

Если гуси и журавли не спешат покинуть родные места, стужа наступит нескоро. Зима будет мягкой и короткой. А если летят высоко, не спеша и «разговаривают» — значит, будет стоять хорошая осень.

Страшные приметы октября

А теперь немного о тех поверьях, что заставляли наших предков переживать. В октябре есть приметы, которые считались дурными. Некоторые из них пугают до сих пор.

Если в октябре вы услышите гром среди ясного неба — жди беды. В народе говорили: «Гром в октябре — к покойнику».

Если листва с деревьев опала не чисто, а местами осталась висеть — быть тяжёлому году. Люди верили: так природа показывает, что не все доживут до весны.

Если в октябре зацветут деревья во второй раз — это не к добру. Предки считали: «Дерево цветёт осенью — к покойнику в доме». Если стаи птиц кружат на одном месте и не улетают — быть беде. Говорили: «Птица места не находит — душу потерянную ищет».

А если в октябре вы увидите красную луну — ждите крови. Народная молва гласила: «Красна луна в октябре — к войне и смертям».

И самое страшное. Если в октябре вы услышите хоровое пение в лесу или на горе — бегите оттуда. Предки верили: это души умерших предупреждают о массовых смертях.