Изображение сгенерировано нейросетью
Интересное

Самые страшные приметы на осень 2026: будет много молодых смертей

Валерия Мединская
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Наши предки верили: природа предупреждает об опасности в том числе и о надвигающихся смертях. Очень хочется верить, что выживешь и что близкие будут живы и здоровы. Но из поколения в поколение передавались приметы, предвещающие войны и массовые смерти.

Сейчас запросы о приметах, которые предвещают бедствия, катаклизмы, войны и смерти, одни из самых популярных в сети. Будто бы люди хотят успокоиться или, наоборот, быть внутренне подготовиться к беде, чтобы не было так страшно. Журналисты издания Пруфы вспомнили самые страшные приметы на осень 2026 года, которые могут сулить нечто неприятное.

Листва, снег и молодые смерти

Говорят, если деревья не успели скинуть листву и её припорошил ранний снег, будет много молодых смертей. Листва не опала сама, её будто убил снег. Деревья не успели отжить, как и молодые люди, которых скосила смерть.

Бабочки и души умерших

Бабочки и мотыльки — души умерших, говорили предки. Они прилетают, чтобы покружиться в последний раз над землёй. И предупредить об опасности «оттуда».

Люди наблюдали перед страшными событиями очень большое количество белых бабочек, саранчи, муравьёв. Становилось много крыс и мышей. Несколько лет назад мы уже наблюдали нашествие шелкопряда, который поедал молодые деревья. Но биологи уверяют: многочисленные гусеницы и бабочки — всего лишь эпизодическое явление. Оно связано с благоприятной погодой для этого вида насекомых.

Звери выходят к людям

Признаком массовых смертей называют явление, когда животные выходят к людям. Причём выходят они в светлое время суток, будто чувствуя будущее пиршество смерти». В этом году медведи выходят к людям по всей стране. Нередко встречи с животными заканчиваются жуткой расправой.

Звон колокола и пение на горе

Если колокол сам, без видимой причины зазвонит — к покойнику. Есть и другая примета, мистическая и завораживающая. Если в полночь на горе слышится хоровое пение — это к массовым смертям или к войне.

Цветы не в срок

Если поздней осенью цветут цветы, будут умирать молодые. Но если среди поздних цветов много синих — умирать старикам. Такое случалось перед эпидемиями.

Мальчиков рождается больше

Народные суеверия говорят: перед войной рождается больше мальчиков, чем девочек. Бум рождения должен быть за 20 лет до войны. Логично — должно было подрасти поколение. Поколение, рождённое на смерть.

Учёные даже проводили исследования. В 1946 году вышла работа советского демографа С. А. Новосельского. Она называлась «Влияние войны на половой состав рождающихся». Учёный пришёл к выводам: перед войнами рождалось не сильно больше мальчиков, чем девочек. А вот после войны на 100 младенцев женского пола приходилось 106–108 мальчиков. Популяция будто пыталась саморегулироваться.

Небесные знамения и грибное нашествие

Ещё одним признаком надвигающейся беды считаются небесные знамения: увеличение числа ворон, необычно громкий волчий вой зимой, обильный грибной урожай.

«Много грибов — много гробов». Говорят, два подряд грибных года были перед нападением Германии на Советский Союз. А ещё раньше — накануне русско-японской войны.

К приметам войны причисляли необычно красные закаты и красную Луну.

Что важно помнить

Приметы — это часть народной культуры. Дань памяти предкам и их наблюдениям. Но строить жизнь на предчувствиях и суевериях не стоит. Будущее зависит от реальных дел, решений и поступков людей. Сегодня у нас есть доступ к проверенной информации, науке и здравому смыслу. Ориентироваться нужно на них, а не на домыслы. И тогда любая тревога останется лишь поводом задуматься, а не причиной для паники.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Павел Малков сообщил о присвоении рязанской поликлинике №14 знака «ПровЕРено»
Следующая статья
В Новомичуринске в двух гаражах нашли 6 кг марихуаны и галлюциногенные грибы
Реклама: ИП Жеглов, ИНН: 622707626902, erid: 2VtzqxFNj7Sspot_img

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Умер журналист и музыкальный критик Сергей Соседов

Журналист скончался на гастролях, по предварительным данным, упал с лестницы. Официального подтверждения пока нет.
Новости России

Очевидец восстановил картину гибели Соседова в Якутии

Организатор конкурса «Жемчужина России» в Якутии Виктор Беззубов рассказал...
Новости России

Продюсер Дворцов рассказал о реальной причине смерти критика Соседова

У музыкального критика Сергея Соседова, о смерти которого стало...
Общество

Даже приставы не имеют права трогать эти деньги пенсионеров. Почему банки перестали взыскивать долги 

С 2022 года действует правило прожиточного минимума при списании долгов. Что именно защищено законом и как этим воспользоваться.
Новости России

Юрия Дудя* внесли в перечень террористов и экстремистов

Военные потребовали признать журналиста террористом после интервью с лидером запрещённого формирования. Что решил Росфинмониторинг.
Темы
Культура и события

Рязань примет масштабный фестиваль артистов эстрады «Россия – Транзит 2026»: даты и известные члены жюри

Масштабный фестиваль, который открывает двери для артистов со всей страны, приезжает в октябре в Рязань.
Новости России

88-летняя мать Соседова пересказала страшный звонок с новостью о смерти сына

В скорбную новость пожилая женщина поверила не сразу и подумала, что её разыгрывают мошенники.
Интересное

Страшный ноябрь 2026-го предрёк индийский пророк Абигья Ананд: прогноз по дням

Абигья Ананд предсказал страшные события. Европа утонет в беженцах, еда станет дороже золота. Россия выстоит?
Новости Касимова

Студенческий проект для Касимова номинирован на «Золотой Трезини»

Для Касимова, города с богатой историей и туристическим потенциалом, развитие инфраструктуры у Троицкого озера может стать новым шагом в создании комфортной среды для гостей и жителей.
Интересное

Россияне вспоминают народные приметы, которые сулят большую войну

Что предвещает войну по народным приметам? Обилие грибов, рождение мальчиков, кометы... Какие знаки уже появились в 2026-м?
Интересное

Путину передали старое пророчество монаха с Донбасса, которое начало сбываться

«Бандеровцы всё это замутят»: старец Зосима предвидел события на Украине. Его слова передали президенту. Пророчество сбывается.
Интересное

Россияне вспомнили страшное поверье о гробах из-за обилия грибов в лесах

Заполонившие леса лисички, боровики и подберёзовики уже не радуют, а пугают жителей страны.
Культура и события

Рязанцам рассказали, как попасть на спектакль «Игра воображения» с Поплавской, Лачиной и Замотаевым

Звёзды кино и ТВ приезжают в Рязань в начале октября с блистательным спектаклем.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье