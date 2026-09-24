Наши предки верили: природа предупреждает об опасности в том числе и о надвигающихся смертях. Очень хочется верить, что выживешь и что близкие будут живы и здоровы. Но из поколения в поколение передавались приметы, предвещающие войны и массовые смерти.

Сейчас запросы о приметах, которые предвещают бедствия, катаклизмы, войны и смерти, одни из самых популярных в сети. Будто бы люди хотят успокоиться или, наоборот, быть внутренне подготовиться к беде, чтобы не было так страшно. Журналисты издания Пруфы вспомнили самые страшные приметы на осень 2026 года, которые могут сулить нечто неприятное.

Листва, снег и молодые смерти

Говорят, если деревья не успели скинуть листву и её припорошил ранний снег, будет много молодых смертей. Листва не опала сама, её будто убил снег. Деревья не успели отжить, как и молодые люди, которых скосила смерть.

Бабочки и души умерших

Бабочки и мотыльки — души умерших, говорили предки. Они прилетают, чтобы покружиться в последний раз над землёй. И предупредить об опасности «оттуда».

Люди наблюдали перед страшными событиями очень большое количество белых бабочек, саранчи, муравьёв. Становилось много крыс и мышей. Несколько лет назад мы уже наблюдали нашествие шелкопряда, который поедал молодые деревья. Но биологи уверяют: многочисленные гусеницы и бабочки — всего лишь эпизодическое явление. Оно связано с благоприятной погодой для этого вида насекомых.

Звери выходят к людям

Признаком массовых смертей называют явление, когда животные выходят к людям. Причём выходят они в светлое время суток, будто чувствуя будущее пиршество смерти». В этом году медведи выходят к людям по всей стране. Нередко встречи с животными заканчиваются жуткой расправой.

Звон колокола и пение на горе

Если колокол сам, без видимой причины зазвонит — к покойнику. Есть и другая примета, мистическая и завораживающая. Если в полночь на горе слышится хоровое пение — это к массовым смертям или к войне.

Цветы не в срок

Если поздней осенью цветут цветы, будут умирать молодые. Но если среди поздних цветов много синих — умирать старикам. Такое случалось перед эпидемиями.

Мальчиков рождается больше

Народные суеверия говорят: перед войной рождается больше мальчиков, чем девочек. Бум рождения должен быть за 20 лет до войны. Логично — должно было подрасти поколение. Поколение, рождённое на смерть.

Учёные даже проводили исследования. В 1946 году вышла работа советского демографа С. А. Новосельского. Она называлась «Влияние войны на половой состав рождающихся». Учёный пришёл к выводам: перед войнами рождалось не сильно больше мальчиков, чем девочек. А вот после войны на 100 младенцев женского пола приходилось 106–108 мальчиков. Популяция будто пыталась саморегулироваться.

Небесные знамения и грибное нашествие

Ещё одним признаком надвигающейся беды считаются небесные знамения: увеличение числа ворон, необычно громкий волчий вой зимой, обильный грибной урожай.

«Много грибов — много гробов». Говорят, два подряд грибных года были перед нападением Германии на Советский Союз. А ещё раньше — накануне русско-японской войны.

К приметам войны причисляли необычно красные закаты и красную Луну.

Что важно помнить

Приметы — это часть народной культуры. Дань памяти предкам и их наблюдениям. Но строить жизнь на предчувствиях и суевериях не стоит. Будущее зависит от реальных дел, решений и поступков людей. Сегодня у нас есть доступ к проверенной информации, науке и здравому смыслу. Ориентироваться нужно на них, а не на домыслы. И тогда любая тревога останется лишь поводом задуматься, а не причиной для паники.