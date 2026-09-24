На днях в эфире одного из федеральных каналов выступил молодой индийский прорицатель Абигья Ананд. Он сделал очередное предсказание. По его словам, в конце 2026 года мир ждёт «цифровой шторм». На землю спустится чёрный ноябрь. Что это значит и почему провидцу верят? Разбирались журналисты телеканалы 360.ru.

Кто такой Абигья Ананд

Абигья Ананд родился в 2006 году в штате Карнатака. Он занимается ведической астрологией, изучением санскрита и аюрведой. Свободно говорит на четырёх языках. Без словаря читает древние тексты.

В три с половиной года мальчик увидел видео о скотобойне. После этого он решил не есть мясо. Вся его семья стала вегетарианцами.

С шести лет Ананд находился на домашнем обучении под присмотром матери. К семи годам выучил наизусть «Бхагавад-гиту». В десять получил диплом аспиранта аюрведической микробиологии. Он стал самым молодым его обладателем.

В отличие от коллег-прорицателей, Ананд не опирается на духовные силы. Он получил степень магистра астрологии в 11 лет. Затем — степень бакалавра по Васту-шастре.

С 12 лет он ведёт свой канал. Там он публикует предсказания о политических и экономических событиях в мире. А в 2018 году, когда ему было 13, он основал компанию Praajna Jyotisha. Организация занимается обучением ведической астрологии и прогнозированием будущего.

Почему ему стали верить

Ананд стал популярным в 2020 году. Тогда подтвердился его прогноз о «болезни, которая захватит всю планету». По срокам он совпал с началом пандемии COVID-19.

В августе 2019 года он опубликовал видео под названием «Серьёзная опасность для мира с ноября 2019 по апрель 2020 года». В нём он предсказал глобальную эпидемию. Опирался на ведическую астрологию и движение планет.

Ананд предупреждал о росте напряжённости в Южно-Китайском море и на Ближнем Востоке. Говорил о возможных конфликтах в Южной Америке. Также он говорил о третьей мировой войне. Но это предсказание не сбылось.

Ему приписывают предсказание крупного землетрясения в Турции в 2023 году. Тогда погибли более 53,5 тысячи человек. Урон превысил 15 миллиардов долларов. Землетрясение затронуло и Сирию. Там погибли около 8,4 тысячи человек.

Что Ананд предсказывает на 2026 год

В эфире ток-шоу «Пусть говорят» Ананд сделал новое заявление. Он сказал: 2026 год станет для мира временем геополитических трансформаций. Они последуют из проблем 2025 года.

«Но не для России, — отметил он. — У вашей страны и руководства чёткая позиция, которая продолжается последние три года. Поэтому до осени нынешнего года у вас хорошие перспективы».

В ноябре 2026 года, по версии предсказателя, под влиянием Сатурна произойдут жёсткие кадровые перестановки. Они изменят геополитическую ситуацию на десятки лет вперёд.

В Китае, на Филиппинах и Корейском полуострове возможны политические кризисы. А также природные катаклизмы. Экстремальные засухи и масштабные наводнения.

Конец 2026 года станет временем массового переселения. Природные катаклизмы заставят людей перебраться в другие части света. Их дома станут непригодными для жизни. Миллионы беженцев из прибрежной Азии и засушливой Африки ринутся в Европу. Они изменят демографию этой части мира.

Произойдёт и переоценка ценностей. Во главе угла будут не деньги. А пресная вода, продовольствие и редкоземельные металлы.

Ананд отметил: в 2026 году человечеству не грозят эпидемии. Но мир наводнят бактерии, невосприимчивые к антибиотикам. Спасение — в природных антисептиках и укреплении клеточного иммунитета. В моду войдут экопоселения. А мегаполисы станут уязвимыми из-за инфраструктурных сбоев.

Другие пророчества Ананда

В 2024 году Ананд заявил: в 2029 году в мире будет много глобальных конфликтов. В том числе с участием Ирана и Израиля.

«Есть вероятность, что противостояние вспыхнет с новой силой и произойдёт нечто ужасное», — сказал он. Детали он не назвал. Указал лишь временные рамки 2029–2032 годов.

Летом 2025 года индийский юноша заявил: к 2040 году планету настигнет голод. По его мнению, к этому времени Европа завершит 400-летний период доминирования. На сцену выйдут Индия и Китай. Переход займёт около 20 лет.

Прорицатель объяснил: последние четыре века человечество стремилось к прибрежным районам. Ресурсы активно эксплуатировались. Шла индустриализация. К 2040 году в мире наступит серьёзный дефицит качественных продуктов. Еда станет главным ресурсом. Примерно к 2039 году может наступить голод.

Проблема не обойдёт и Россию. Но наша страна справится с кризисом. Она аграрная. Если бережно относиться к дарам природы, голод не продлится долго.

Ананд высказался и о технологиях искусственного интеллекта. Он предсказал движение против ИИ к 2040 году. Но в ближайшие годы ИИ принесёт пользу. В частности, в медицине. Он назвал 2033 и 2040 годы временем значимых событий в области ИИ. Но конкретики не дал.

К 2030 году Ананд предсказал сильное извержение вулкана в Индонезии или на Дальнем Востоке.