27 сентября православные отмечают Воздвижение Креста Господня. Это один из главных праздников церковного года. Полное название — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Слово «воздвижение» символизирует «поднятие». Праздник посвящён Кресту, на котором распяли Христа. Он символизирует поднятие святыни из земли после обретения.

История обретения Креста

События относятся к IV веку. Тогда правил император Константин Великий. Его мать, равноапостольная Елена, отправилась в Иерусалим. Она хотела найти Крест, на котором распяли Христа.

В 326 году раскопали пещеру недалеко от города. Там нашли три креста. Рядом лежала дощечка с надписью: «Иисус Назарянин, царь Иудейский». Чтобы понять, какой крест принадлежит Христу, их по очереди подносили к тяжелобольной женщине. Два креста не дали результата. После третьего она исцелилась. По другому преданию, святыня оживила умершего человека. Поэтому Крест назвали животворящим.

Христиане собрались к месту обретения. Чтобы все увидели святыню, патриарх Макарий стал высоко поднимать Крест. Отсюда и пошло название праздника.

Елена разделила реликвию на две части. Одну оставила в Иерусалиме. Вторую вместе с двумя гвоздями послала сыну. Царица основала более 80 церквей. Среди них — храм Гроба Господня.

Что случилось с Крестом дальше

Со временем реликвию продолжили делить. В 1187 году иерусалимская часть была утеряна. Это произошло после поражения крестоносцев от мусульман. Есть легенда, что один тамплиер закопал Крест, чтобы спасти его. Но поиски ничего не дали.

Константинопольскую часть похитили крестоносцы в 1204 году. Именно она стала источником для частиц Креста, хранящихся в европейских храмах.

В России частицы Креста находятся в Александро-Свирском монастыре, Троице-Сергиевой лавре, Благовещенском монастыре в Нижнем Новгороде и других церквях. В 2006 году частичку Креста отправили на околоземную орбиту.

Ещё одно событие вспоминается 27 сентября. Это возвращение Креста из Персии. Там реликвия провела 14 лет. Её увёз царь Хосров II. Он разграбил Иерусалим после победы над греческим войском. Вернул Крест император Ираклий I. Он заключил мир с сыном Хосрова.

С возвращением святыни связана легенда. Царь надел торжественные одежды и хотел внести Крест в храм. Но вдруг не смог двинуться с места. Патриарх Захария объяснил: путь преградил Ангел Господень. Христос проделал свой путь на Голгофу в уничиженном виде. Когда царь сменил богатый наряд на простую одежду, ничто не помешало ему.

Духовный смысл праздника

Воздвижение напоминает верующим: Христос победил суетность и порочность мира любовью и смирением. Святой Крест служит духовным ориентиром. Он даёт силы для примирения с собой и другими людьми.

Легенды о Кресте

В Евангелиях нет подробностей о Кресте Господнем. Поэтому с ним связано немало легенд. Есть версия о трёхсоставном восьмиконечном кресте. Его сделали из сосны, кипариса и кедра. В другой версии — из кипариса, кедра и оливы.

Другое предание гласит: Крест сделан из древа познания Добра и Зла. Веточку от него получил Сиф, сын Адама. Он ходил к вратам рая просить масло прощения для отца. Архангел Михаил вручил ему ветку и сказал: «Если оживишь её, то быть ему исцелённым».

Позже из веточки проросло дерево. Однажды царь Соломон срубил его для строительства храма. Но дерево не подошло. Царица Савская, прибыв ко двору, предрекла: на этом дереве повесят Спасителя мира. Соломон закопал дерево. Долгие годы оно лежало в земле. На том месте сделали бассейн для омовений. В нём часто случались исцеления.

Когда Христа арестовали, дерево всплыло в купальне. Из него решили сделать крест. Несущий столб взяли из этого дерева. Для перекладин использовали другие.

Как празднуют Воздвижение

На Воздвижение православные ходят в храм. Слушают проповедь об истории возвращения Креста. Молятся о здравии, благополучии и счастье в семье. Совершаются крестные ходы с иконами и молитвами.

Церковной службе предшествует всенощное бдение 26 сентября. Потом идёт литургия. Крест торжественно выносят из алтаря на середину храма. Он остаётся там до 4 октября — дня отдания Воздвижения. Праздник имеет один день предпразднства и семь дней попразднства.

На Воздвижение соблюдают пост. 27 сентября нельзя есть мясо, рыбу, молочные продукты и яйца. Даже если торжество выпадает на воскресенье. Готовить пищу на масле животного происхождения нельзя.

Народные традиции 27 сентября

В народных традициях праздник тесно переплелся с древнеславянскими обычаями. Крестьяне воспринимали его как окончательное наступление осени.

На стол подавались только постные блюда. В народе верили: кто постится на Воздвижение, тому простится семь грехов.

Чаще всего готовили блюда из капусты нового урожая. Жарили, тушили, пекли пироги, делали салаты. Поэтому Воздвижение называли Капустницей. Об этом осталось много поговорок: «На Воздвижение первая барыня — капуста», «У доброго мужика на Воздвиженьев день и пирог с капустой».

Дом окропляли освящённой водой. Это защищало жилище от нечистой силы. Мелом, углём, сажей и чесноком рисовали на стенах кресты.Праздник называли Ставров день, от греческого «ставрос», крест.

Небольшие крестики из дерева помещали в закромах и яслях животных. Кресты делали также из веточек рябины. Отсюда ещё одно название — Битва правды и кривды.

По поверьям, 27 сентября бились тьма и свет. Сумерки брали верх. День стремительно укорачивался. И только животворящий крест помогал пережить этот период.

Сохранялся запрет на походы в лес — до Благовещения. Считалось, что нельзя мешать природе готовиться к зиме. На Воздвиженье медведь залезает в берлогу на всю зиму. Все хозяйственные работы должны быть закончены. Говорили: «Последний воз с поля движется, на гумно торопится».

Что нельзя делать 27 сентября

Нельзя начинать и задумывать важные дела — ничего не получится.

Нельзя давать деньги взаймы — это может помешать финансовому благополучию.

Нельзя заниматься тяжёлым трудом — делать ремонт, убирать или рубить дрова.

Нельзя ходить в лес — там главенствует леший, который может сбить с пути.

Нельзя ругаться, ссориться, обижать окружающих, злословить и сплетничать. Считалось, что вся отрицательная энергия вернётся втройне.

Нельзя держать дверь открытой. В старину верили: змеи ищут места для зимовки и могут заползти в дом.

Что нужно делать 27 сентября

В день Воздвижения обязательно посещение церкви. Если по дороге встречаются кресты, следует остановиться и поклониться.

27 сентября принято поститься. По поверью, те, кто держит пост, получат прощение грехов.

В старину верили: если на Воздвижение, увидев птиц, отлетающих на юг, загадать желание, оно исполнится.

С 27 сентября по традиции сажали в саду яблони и ягодные кусты.

Народные приметы на 27 сентября

Кто на Воздвижение постится, тому семь грехов простится.

Если несколько дней дует западный ветер — будет плохая погода.

В Сдвиженье осень сдвигается с зимой, а кафтан с шубой.

На Воздвижение утром заморозки — зима будет ранняя.

Вчера было тепло, а на Воздвижение резко похолодало — жди раннюю весну.