Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которые получат мощный финансовый импульс до конца сентября

Вторая половина сентября станет переломным моментом для многих, однако настоящую удачу получат лишь избранные представители зодиакального круга. Астролог Тамара Глоба составила прогноз на завершение первого осеннего месяца, выделив тех, кому предстоит сделать решительный рывок в делах.

По словам астролога, период осеннего равноденствия традиционно несет в себе мощный импульс трансформации. Старые преграды начнут рушиться сами собой, расчищая путь для перспективных проектов и новых начинаний. Главными триумфаторами этого периода станут земные и огненные знаки, чье упорство и готовность действовать принесут максимальные дивиденды.

Девы окажутся в эпицентре благоприятных событий. Вторая половина месяца подарит им шанс успешно завершить затянувшиеся переговоры и получить заслуженную прибыль. Астролог советует представителям этого знака не скромничать и смело заявлять руководству о своих карьерных амбициях.

Львы ощутят небывалый прилив творческой и деловой энергии. Вопросы, казавшиеся неразрешимыми в начале осени, решатся благодаря внезапно открывшимся возможностям или поддержке влиятельных знакомых.

Стрельцы смогут обойти конкурентов за счет нестандартных решений. Сентябрь предоставит им удачный момент для дальних поездок, расширения круга деловых партнеров и запуска самых смелых инициатив.

В денежном плане конец сентября порадует не только стабильностью, но и неожиданными поступлениями. Тамара Глоба отмечает, что финансовые потоки активизируются у тех, кто не боялся брать на себя ответственность в предыдущие месяцы. Вероятны возвраты старых долгов, получение премий или выгодные предложения о подработке. Особое внимание астролог рекомендует уделить юридическим документам: подписание договоров после 20-х чисел месяца обещает долгосрочную выгоду.

Чтобы закрепить успех и не растерять открывшиеся шансы, эксперт рекомендует придерживаться четкой стратегии, так как чрезмерная поспешность может сыграть злую шутку даже с любимчиками судьбы:

Не делитесь планами с малознакомыми людьми до момента их полной реализации. Контролируйте эмоции во время важных переговоров и не поддавайтесь на провокации. Грамотно распределяйте ресурсы, обязательно оставляя время на полноценный сон и восстановление сил.

Для остальных знаков зодиака этот период станет временем спокойного накопления сил и подготовки к будущим свершениям, которые развернутся уже в середине осени.

По материалам «Про город«