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Погода

Ночные заморозки и тепло до +22°С днем 17 сентября ожидает рязанцев

Анастасия Мериакри
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В четверг, 17 сентября, жителей Рязанской области ждет переменная облачность, при этом осадков в течение дня преимущественно не предвидится.

Температурный фон будет заметно отличаться в зависимости от времени суток. Ночью и в утренние часы воздух в регионе остынет до +1…+6°С, в некоторых районах возможны первые осенние заморозки до -1°С.

К середине дня ситуация изменится: под влиянием юго-западного ветра (5-10 м/с) воздух прогреется до комфортных +17…+22°С. Ночью же ветер будет дуть с северной четверти со скоростью 1-6 м/с.

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