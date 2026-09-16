Ночные заморозки и тепло до +22°С днем 17 сентября ожидает рязанцев

В четверг, 17 сентября, жителей Рязанской области ждет переменная облачность, при этом осадков в течение дня преимущественно не предвидится.

Температурный фон будет заметно отличаться в зависимости от времени суток. Ночью и в утренние часы воздух в регионе остынет до +1…+6°С, в некоторых районах возможны первые осенние заморозки до -1°С.

К середине дня ситуация изменится: под влиянием юго-западного ветра (5-10 м/с) воздух прогреется до комфортных +17…+22°С. Ночью же ветер будет дуть с северной четверти со скоростью 1-6 м/с.