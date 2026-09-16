Власти Рязани разъяснили условия и сроки начала отопительного сезона

Администрация Рязани дала ответ на один из самых актуальных осенних вопросов жителей: когда в домах появится тепло. Разъяснение было опубликовано 15 сентября в официальном канале губернатора Павла Малкова, где чиновники ответили на вопрос местной жительницы о сроках запуска отопления.

Согласно установленным нормативам, подача тепла в жилые дома и социальные объекты начнется только в том случае, если среднесуточная температура воздуха опустится ниже отметки +8 °C и будет держаться на этом уровне не менее пяти дней подряд.

Представители городской администрации также сообщили, что как только будет принято официальное решение о старте отопительного сезона, соответствующая информация будет оперативно размещена на сайте и в официальных группах администрации в социальных сетях.