В Рязани автобус снес дорожный указатель, очевидцы подозревают отказ тормозов

Дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта зафиксировано в Рязани вечером 15 сентября. Авария произошла на улице Циолковского, где автобус врезался в придорожный информационный столб, повредив конструкцию, сообщает канал «Топор. Новости Рязани».
По предварительным данным, полученным от очевидцев происшествия, причиной аварии мог стать технический сбой: свидетели утверждают, что у транспортного средства предположительно отказали тормоза.
На данный момент официальные комментарии от представителей ГИБДД или транспортных компаний отсутствуют. Компетентные органы пока не подтвердили версию об отказе тормозной системы.