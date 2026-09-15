Диетолог назвал лучшие продукты и напитки для защиты от вирусов и хандры осенью

С наступлением осени организм человека особенно нуждается в поддержке. Перемена погоды, холод и слякоть способны ослабить организм, а количество передающихся воздушно-капельным путем вирусов в этот период растет. Противостоять этим сезонным трудностям помогают нутриенты, содержащиеся в повседневной еде и напитках. О том, что именно следует есть и пить в осеннюю пору для укрепления здоровья, изданию «Вечерняя Москва» рассказал диетолог, врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский.

Согревающие напитки и белок для внутреннего тепла

В первую очередь эксперт посоветовал обратить внимание на различные теплые напитки, например, чай с облепихой или имбирем. Такой чай обладает согревающим эффектом, а имбирь и облепиха содержат витамины, которые помогут укрепить иммунитет.

Кроме того, для того чтобы организм вырабатывал больше внутреннего тепла, а чувство сытости сохранялось дольше, стоит добавить в рацион чуть больше белковых продуктов, чем летом. В первую очередь это рыба, морепродукты и курица. В красном мясе тоже есть белок, но употреблять его часто эксперт не рекомендует.

Рыба против осенней хандры

Диетолог отдельно порекомендовал употреблять скумбрию, сайру и селедку. У этих видов рыбы хорошее сочетание витаминно-микроэлементного состава и белка. Кроме того, в них содержится триптофан — аминокислота, важная для выработки гормонов серотонина и мелатонина, которые помогут преодолеть осеннюю хандру и лучше засыпать.

Правило «цветной тарелки»

Важным элементом рациона должны стать фрукты, овощи и цитрусы разных цветов: красные, желтые, зеленые, фиолетовые. По словам эксперта, именно в цветовом разнообразии таится секрет максимальной пользы и профилактики простудных заболеваний, а также поддержки иммунитета и эмоционального состояния. Если распределить разноцветные фрукты и овощи равномерно в течение недели, можно получить достаточное количество нутриентов, которые защитят организм в период сокращения солнечного дня и смены температурного режима.

Сложные углеводы и горячие супы

Также в меню необходимы цельнозерновые продукты и пища с высоким содержанием клетчатки из сложных углеводов: каши из разнообразных круп. Это может быть не только овсянка, но и гречка, киноа.

«Все дело в разнообразии», — отметил Андрей Бобровский. При этом он предупредил, что каши являются калорийным блюдом, поэтому есть их стоит с осторожностью.

Не менее важны для осеннего рациона различные горячие супы: щи, борщ, грибной и другие. С учетом разнообразия их ингредиентов (лук, морковь, капуста и другие овощи, мясо) в них содержится большое количество клетчатки, витаминов и микроэлементов. Кроме того, горячий суп позволит сохранить тепло.

Однако диетолог предостерег от ожидания пользы от супов быстрого приготовления. Да, они тоже будут горячими, но ни о какой пользе для здоровья в этом случае говорить не приходится, заключил эксперт.