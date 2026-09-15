Фото со страницы Елены Сорокиной ВКонтакте
Общество

Постоянные опоздания в спортзал помогли рязанцу найти семейное счастье

Анастасия Мериакри
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Руководитель управления ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина поделилась трогательной историей молодоженов Вадима и Василии, чью любовь буквально «выковал» здоровый образ жизни.

По словам Елены Сорокиной, Вадим и Василя занимались в одном спортзале у одного тренера, но в разное время. Однако хронические опоздания Вадима привели к тому, что их тренировки начали «накладываться» друг на друга, и молодым людям приходилось заниматься вместе.

На вопрос об инициаторе романтических отношений Василя уверенно заявила, что ухаживать начал Вадим. Однако жених с улыбкой парировал, что это невеста начала за ним «бегать».

«Пусть будет так!» – с улыбкой согласилась мудрая девушка, поставив точку в этом споре. По словам Елены Сорокиной, в этом легком диалоге было столько нежности, юмора и любви, что поневоле вспоминается народная мудрость: «Милые бранятся – только тешатся».

«Дорогие молодожёны, вот так – с юмором и мудро! – проходя различные ситуации, сохраните устойчивость своей «любовной лодки». Может, это и есть самый настоящий здоровый образ жизни?» – отметила руководитель ЗАГСа, поздравляя пару с началом семейного пути.

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