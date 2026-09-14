В Солотче открыли опорный пункт полиции

На Монастырской площади в Солотче прошёл концерт, приуроченный сразу к двум событиям — Дню микрорайона и Дню многодетной семьи.

Для жителей и гостей подготовили культурную программу: местные артисты выступили с вокальными и хореографическими номерами. Помимо этого, на площадке организовали благотворительную ярмарку и мастер-классы.

Ещё одним значимым событием стало открытие опорного пункта полиции на улице Порядок. В торжественной церемонии приняли участие первый заместитель председателя правительства Рязанской области Денис Боков, глава администрации Рязани Борис Ясинский и сотрудники правоохранительных органов.

Пункт появился по инициативе местных жителей. В нём оборудованы места для ожидания и кабинет участкового для приёма граждан.