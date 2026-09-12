Фото: Издательство «Пресса»
Общество

В Рязани прошел юбилейный фестиваль «Спожинки»

Олеся Чугунова
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В Рязанском государственном агротехнологическом университете имени П.А. Костычева состоялся X областной фестиваль «Праздник урожая «Спожинки». Мероприятие организовано в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Почетными гостями праздника стали министр сельского хозяйства и продовольствия Дмитрий Филиппов, врио ректора РГАТУ Елена Правдина, а также представители агропромышленных предприятий, фермерских хозяйств, студенты и школьники. От имени Губернатора Павла Малкова участников приветствовал заместитель Председателя Правительства региона Александр Шаститко.

Вице-премьер поблагодарил аграриев за их труд и вручил награды работникам отрасли за высокие производственные показатели.

«В десятый раз Рязань под своим небом собирает тех, кто знает истинную ценность хлеба, кто своими руками создает главное богатство земли. На фестивале сегодня представлены предприятия, фермерские хозяйства, пекари и переработчики. И все они привезли плоды своего каждодневного труда: от золотых колосьев до душистого каравая, от современной техники до породистых животных. И сегодня мы хотим показать молодежи, что работать на земле почетно, современно и перспективно», – отметил Александр Шаститко.

Фестиваль, приуроченный к завершению уборочной кампании, собрал 150 сельхозпредприятий, фермеров и хлебопекарных производств. Гости смогли ознакомиться с экспозицией достижений муниципалитетов, выставками сельскохозяйственных животных и современной техники. Кроме того, в программу вошли традиционный конкурс «Рязанский каравай», презентация разработок молодых ученых и профориентационные мероприятия для школьников. Для посетителей работали интерактивные площадки, фотозоны и выступления творческих коллективов.

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