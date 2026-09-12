В Рязанской области назвали самые популярные имена новорождённых в августе

В августе рязанские МФЦ выдали первые документы 96 новорождённым: 49 мальчикам и 47 девочкам. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Самым востребованным именем для девочек стала Варвара, на втором месте — Виктория. Редкими именами для дочерей родители выбирали Элину, Киру, Дарину и Сияну. Также в регионе появились девочки с именами Вера, Надежда, Любовь и Валентина.

Среди мальчиков лидирует Михаил, вторым по популярности стало имя Роман. Редкими мужскими именами августа оказались Лев, Клим, Елисей, Демид, Филипп, Илия и Макар. А в Перинатальном центре теперь растут Сергей и Константин.