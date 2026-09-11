111 атлетов поборются за 10 миллионов рублей в новом сезоне шоу «Титаны» на ТНТ

13 сентября в 21:00 на телеканале ТНТ состоится премьера четвертого сезона масштабного спортивного шоу «Титаны» (16+). В этом году на одной площадке соберутся 111 участников, которым предстоит пройти уникальные испытания, разработанные искусственным интеллектом, и побороться за звание самого сильного Титана страны и главный приз в 10 миллионов рублей.

Каждый сезон шоу начинается с масштабного общего теста на выносливость. В этот раз атлетов ждет новое испытание под названием «Бесконечное восхождение». Участникам предстоит совершить максимальное количество подъемов по наклонной конструкции под углом 30 градусов. Задача усложняется с каждым раундом: нужно успеть нажать кнопку на линии финиша и вернуться к старту до звукового сигнала, интервал между которыми будет сокращаться с 50 до 20 секунд.

Четвертый сезон собрал впечатляющий десант именитых спортсменов. За победу будут бороться олимпийский чемпион по гимнастике Никита Нагорный, трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, фигурист Дмитрий Соловьёв, футболист Павел Мамаев, биатлонистка Кристина Резцова, боксер Алексей Папин и многие другие звезды большого спорта.

Компанию им составят представители шоу-бизнеса и блогосферы, включая Александра Тарасова (T-killah), Олега Майами, Михаила Литвина, рэпера Птаху, а также ведущий солист Мариинского театра Юрий Смекалов. Кроме того, в проекте примут участие капитаны полиции, спецназовцы, санитары, каскадеры и представители десятков других профессий.

Многие звезды возвращаются в шоу с конкретными целями. Олимпийский чемпион Никита Нагорный признался, что идет за реваншем после прошлогоднего финала, отмечая, что предугадать логику искусственного интеллекта в испытаниях невозможно.

46-летний олимпийский чемпион по академической гребле Сергей Федоровцев намерен доказать, что возраст не помеха для победы над 20-летними атлетами. А бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо Дмитрий Носов пришел в проект, оценив его честную и семейную атмосферу без желания идти к победе «по трупам».