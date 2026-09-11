Фото: телеканал ТНТ
Новости кино и ТВ

111 атлетов поборются за 10 миллионов рублей в новом сезоне шоу «Титаны» на ТНТ

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

13 сентября в 21:00 на телеканале ТНТ состоится премьера четвертого сезона масштабного спортивного шоу «Титаны» (16+). В этом году на одной площадке соберутся 111 участников, которым предстоит пройти уникальные испытания, разработанные искусственным интеллектом, и побороться за звание самого сильного Титана страны и главный приз в 10 миллионов рублей.

Каждый сезон шоу начинается с масштабного общего теста на выносливость. В этот раз атлетов ждет новое испытание под названием «Бесконечное восхождение». Участникам предстоит совершить максимальное количество подъемов по наклонной конструкции под углом 30 градусов. Задача усложняется с каждым раундом: нужно успеть нажать кнопку на линии финиша и вернуться к старту до звукового сигнала, интервал между которыми будет сокращаться с 50 до 20 секунд.

Четвертый сезон собрал впечатляющий десант именитых спортсменов. За победу будут бороться олимпийский чемпион по гимнастике Никита Нагорный, трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, фигурист Дмитрий Соловьёв, футболист Павел Мамаев, биатлонистка Кристина Резцова, боксер Алексей Папин и многие другие звезды большого спорта.

Компанию им составят представители шоу-бизнеса и блогосферы, включая Александра Тарасова (T-killah), Олега Майами, Михаила Литвина, рэпера Птаху, а также ведущий солист Мариинского театра Юрий Смекалов. Кроме того, в проекте примут участие капитаны полиции, спецназовцы, санитары, каскадеры и представители десятков других профессий.

Многие звезды возвращаются в шоу с конкретными целями. Олимпийский чемпион Никита Нагорный признался, что идет за реваншем после прошлогоднего финала, отмечая, что предугадать логику искусственного интеллекта в испытаниях невозможно.

46-летний олимпийский чемпион по академической гребле Сергей Федоровцев намерен доказать, что возраст не помеха для победы над 20-летними атлетами. А бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо Дмитрий Носов пришел в проект, оценив его честную и семейную атмосферу без желания идти к победе «по трупам».

«“Титаны” снова показывают, на что способен человек. Воля, характер, дисциплина — истинное значение этих слов раскрылось в нашем шоу. Мы показываем такую страсть между людьми, острую борьбу и взаимоподдержку, какую больше нигде не встретишь», — поделилась креативный продюсер проекта Нина Савельева.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Волонтеры оценили ситуацию с найденными артефактами при поиске Усольцевых
Следующая статья
В Рязани оштрафовали 23 нарушителей за земляные работы без разрешения

Популярные материалы

Новости России

Военный эксперт объяснил, как дроны ВСУ долетели до ХМАО и откуда их запускают

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин пояснил, что современные беспилотники противника обладают значительной дальностью полета.
Новости России

В Дагестане БПЛА атаковали Махачкалу: что известно

После падения фрагментов БПЛА произошли возгорания на портовой инфраструктуре в Махачкале и в Аварском музыкально-драматическом театре имени Гамзата Цадасы.
Новости России

Интересные артефакты обнаружили при поиске семьи Усольцевых в Красноярском крае

В зоне исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае обнаружили «интересные артефакты». Об этом рассказал глава отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.
Новости России

В Новороссийске после атаки украинских БПЛА повреждены 576 квартир

По последним данным, в предварительные списки на получение денежных компенсаций уже включено 1232 человека.
Все события Рязани и области

В Госдуме назвали сроки новых переговоров России, США и Украины

Трехсторонний переговорный процесс может возобновиться в Абу-Даби. Юрий Ушаков сообщил о контактах, Алексей Чепа назвал возможные сроки встречи.
Темы
Новости России

Военный эксперт назвал точки запуска атаковавших Волгоград беспилотников

Двое мужчин в возрасте 55 и 42 лет получили ранения и были госпитализированы. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Транспорт и дороги

В Рыбновском округе завершили капитальный ремонт 28 километров въездной трассы

Дорога проходит через населенные пункты Пальные, Сливково, Пионерский и Большое Жуково. Этот путь активно используют как сами рязанцы, так и туристы.
Происшествия

Полкилограмма марихуаны нашли у жителя Рязанского района

По предварительным данным следствия, прошлым летом мужчина обнаружил на территории округа очаг дикорастущей конопли, собрал сырье и самостоятельно переработал его в своей постройке.
Новости кино и ТВ

Comedy Club провел фестиваль на высоте 560 метров над уровнем моря с Бузовой и Шаляпиным

Номерную часть выпуска откроет Иван Половинкин, который в образе левитирующего мудреца по отношениям даст советы, как не превратить романтический отпуск в бесконечный конфликт.
Общество

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в ритейле и общепите России

Лидером по уровню дохода за одну смену стала доставка заказов на велосипеде. Согласно данным исследования, средняя продолжительность рабочей смены в этих сферах составляет около 9 часов.
Экономика и бизнес

Рязанцы совершили 240 миллионов операций на 469 миллиардов рублей по картам за полгода

Общий объем транзакций, включающих оплату товаров и услуг, переводы и снятие наличных, превысил 469 миллиардов рублей.
Здоровье

Эксперты рассказали, как пройти процедуру ЭКО по ОМС и стать родителями

Вокруг процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) до сих пор существует множество мифов. Один из самых устойчивых — это баснословная дороговизна и недоступность для обычных семей.
Происшествия

В Рязани водитель Chevrolet сбила 94-летнюю женщину

38-летняя местная жительница, управлявшая автомобилем Chevrolet Lacetti, совершила наезд на 94-летнюю рязанку.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье