Житель Рязани незаконно обналичил более 25 миллионов рублей

Следственное управление УМВД России по Рязанской области завершило расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя областного центра. Мужчина обвиняется в осуществлении незаконной банковской деятельности без специальной лицензии, повлекшей извлечение дохода в крупном размере (ч. 1 ст. 172 УК РФ).

По версии следствия, в период с 2019 по 2023 год обвиняемый организовал нелегальный бизнес по оказанию услуг по обналичиванию и инкассации денежных средств для заинтересованных организаций. Для реализации схемы фигурант использовал не только компании, открытые на его собственное имя, но и шесть подконтрольных ему юридических лиц, руководители которых являлись номинальными и не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности. В общей сложности злоумышленник оперировал более чем 60 расчетными счетами.

Чтобы придать незаконным операциям вид легитимных, мужчина договаривался с клиентами об указании в платежных документах вымышленных сведений якобы об оплате товаров, работ или услуг.

Установлено, что комиссия за услуги по обналичиванию составляла от 14 до 18 процентов от каждой переведенной суммы. Деньги поступали на подконтрольные обвиняемому счета, после чего снимались через банковские терминалы, а оговоренный процент оставался организатору схемы.

Общая сумма средств, прошедших через эту нелегальную систему, составила 25 миллионов 697 тысяч рублей. При этом чистый нелегальный доход, извлеченный фигурантом, оценивается следствием в 4 миллиона 355 тысяч рублей. Противоправная деятельность мужчины была выявлена и задокументирована сотрудниками полиции в 2023 году.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.