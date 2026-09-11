Изображение сгенерировано нейросетью
Новости России

Логистический центр Ozon загорелся в Саратове после атаки БПЛА

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Саратове в результате атаки беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание на территории крупного логистического объекта. Как сообщила пресс-служба маркетплейса Ozon, удар пришелся по логистическому центру и хабу доставки компании.

Согласно официальному заявлению ритейлера, в момент инцидента персонал объекта был своевременно и организованно эвакуирован. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. На территории склада возник пожар. В настоящее время ведется ликвидация возгорания и оценка ущерба.

«Мы оперативно эвакуировали работников, по предварительной информации, пострадавших нет. Начался пожар, на месте работают экстренные службы», — отмечается в сообщении.

В связи с чрезвычайной ситуацией работа логистического центра временно приостановлена. Компания объявила о прекращении приема новых поставок и временной приостановке доставки товаров в регионе. Товары, хранившиеся на этом складе, будут скрыты с витрины маркетплейса.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Два человека пострадали при ракетной атаке на жилой дом в Волгограде
Следующая статья
В Рязани завершили благоустройство сквера у Дворца молодёжи

Популярные материалы

Новости России

Военный эксперт объяснил, как дроны ВСУ долетели до ХМАО и откуда их запускают

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин пояснил, что современные беспилотники противника обладают значительной дальностью полета.
Новости России

В Дагестане БПЛА атаковали Махачкалу: что известно

После падения фрагментов БПЛА произошли возгорания на портовой инфраструктуре в Махачкале и в Аварском музыкально-драматическом театре имени Гамзата Цадасы.
Новости России

Интересные артефакты обнаружили при поиске семьи Усольцевых в Красноярском крае

В зоне исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае обнаружили «интересные артефакты». Об этом рассказал глава отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.
Новости России

В Новороссийске после атаки украинских БПЛА повреждены 576 квартир

По последним данным, в предварительные списки на получение денежных компенсаций уже включено 1232 человека.
Все события Рязани и области

В Госдуме назвали сроки новых переговоров России, США и Украины

Трехсторонний переговорный процесс может возобновиться в Абу-Даби. Юрий Ушаков сообщил о контактах, Алексей Чепа назвал возможные сроки встречи.
Темы
Происшествия

Житель Рязани незаконно обналичил более 25 миллионов рублей

В период с 2019 по 2023 год обвиняемый организовал нелегальный бизнес по оказанию услуг по обналичиванию и инкассации денежных средств для заинтересованных организаций.
Интересное

Гороскоп на выходные 12 и 13 сентября: кому безудержное веселье, а кому строгий самоконтроль

Пока счастливчики будут отдыхать на полную катушку, некоторым из нас придется экстренно брать эмоции под контроль, чтобы избежать нелепых травм или громких скандалов.
Новости России

Над Рязанской областью за ночь сбили восемь беспилотников

В период с 20:00 10 сентября до 08:00 11 сентября дежурными силами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено в общей сложности 777 украинских БПЛА.
Новости России

Ростовская область подверглась массированной атаке БПЛА и ракет в ночь на 11 сентября

В Миллеровском районе в результате падения фрагментов БПЛА различные повреждения (кровель, дверей, остекления) получили 10 частных домов и хозяйственных построек.
Новости Касимова

Дмитрий Занин приехал в Касимов для съёмок программы о спорте и истории города

Глава округа провел для Дмитрия Занина прогулку по историческому центру Касимова, рассказав о ключевых особенностях и интересных фактах, которые делают этот населенный пункт по-настоящему самобытным.
Общество

В Рязани завершили благоустройство сквера у Дворца молодёжи

Территория получила современное обновление: подрядчики обустроили систему освещения и видеонаблюдения.
Новости России

Два человека пострадали при ракетной атаке на жилой дом в Волгограде

В результате атаки повреждения получил многоквартирный жилой дом, а также зафиксировано падение обломков на территории промышленного предприятия.
Новости России

В Новороссийске после атаки украинских БПЛА повреждены 576 квартир

По последним данным, в предварительные списки на получение денежных компенсаций уже включено 1232 человека.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье