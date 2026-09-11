Логистический центр Ozon загорелся в Саратове после атаки БПЛА

В Саратове в результате атаки беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание на территории крупного логистического объекта. Как сообщила пресс-служба маркетплейса Ozon, удар пришелся по логистическому центру и хабу доставки компании.

Согласно официальному заявлению ритейлера, в момент инцидента персонал объекта был своевременно и организованно эвакуирован. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. На территории склада возник пожар. В настоящее время ведется ликвидация возгорания и оценка ущерба.

«Мы оперативно эвакуировали работников, по предварительной информации, пострадавших нет. Начался пожар, на месте работают экстренные службы», — отмечается в сообщении.

В связи с чрезвычайной ситуацией работа логистического центра временно приостановлена. Компания объявила о прекращении приема новых поставок и временной приостановке доставки товаров в регионе. Товары, хранившиеся на этом складе, будут скрыты с витрины маркетплейса.