Два человека пострадали при ракетной атаке на жилой дом в Волгограде

Минувшей ночью Волгоград подвергся ракетному обстрелу. В результате атаки повреждения получил многоквартирный жилой дом, а также зафиксировано падение обломков на территории промышленного предприятия. О последствиях инцидента сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

По словам главы региона, удар был нанесен по объектам на территории города. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Красноармейском районе: поврежден многоквартирный дом, расположенный на улице Героев Малой Земли.

В результате инцидента пострадали два человека. Мужчины 55 и 42 лет с ранениями различной степени тяжести были оперативно госпитализированы. В настоящее время им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Помимо жилого сектора, осколки и обломки упали на территорию промышленного предприятия в южной части Волгограда. На местах происшествия продолжают работать оперативные и аварийные службы.

Губернатор Андрей Бочаров дал поручения муниципальным властям и экстренным ведомствам провести детальный обход для уточнения масштабов повреждений и оперативно ликвидировать последствия атаки. В качестве меры предосторожности приведены в готовность пункты временного размещения для жителей, чье жилье может быть признано непригодным для проживания.