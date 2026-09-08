Женщина 57 лет получила осколочное ранение на пляже при атаке беспилотника ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы успешно отразили атаку Вооруженных сил Украины 8 сентября на Севастополь. В результате работы средств обороны были нейтрализованы 14 вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Воздушная тревога в Севастополе была объявлена в 12:06. Уже к 12:55 губернатор сообщил, что военные отражают атаку: первые два дрона были сбиты над морем в районе Севастопольской бухты.

Активная работа ПВО и мобильных огневых групп велась в нескольких ключевых точках: в районе Северной стороны, Севастопольской и Казачьей бухт, на мысе Фиолент и в Парке Победы. К 14:18 Михаил Развожаев подтвердил полную нейтрализацию 14 беспилотников.

По предварительным данным, в результате атаки пострадала 57-летняя женщина. Инцидент произошел на пляже «Омега»: пострадавшая получила осколочное ранение ноги, угрозы ее жизни нет.

Кроме того, спасательные службы зафиксировали два возгорания, возникших в результате падения обломков БПЛА. На одном из участков в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) в районе Монастырского шоссе и небольшой участок леса загорелся в районе Симферопольского шоссе. На местах возгораний продолжают работать оперативные службы.

Напомним, предыдущая масштабная атака на Севастополь произошла вечером 6 сентября и в ночь на 7 сентября. Тогда дроны, начиненные взрывчаткой и металлическими поражающими элементами, привели к детонациям при падении на землю.

В результате той трагической атаки погибли два человека: девочка 2011 года рождения скончалась в машине скорой помощи, а тяжело раненный мужчина, доставленный в больницу в состоянии комы, также не был спасен врачами. Еще двое подростков (18-летняя девушка и ее 16-летний брат) получили медицинскую помощь и были отпущены домой.

По данным на 7 сентября, последствия той атаки были зафиксированы в десяти многоквартирных домах (выбиты окна и двери, повреждены фасады), а также в одном из корпусов детского сада. На данный момент электроснабжение поврежденных домов восстановлено, специалисты завершают работы по возобновлению подачи газа.