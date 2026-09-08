«МК»: генералу МВД стало плохо после задержания по делу о бензине

Бывшему заместителю начальника главного управления МВД по Московской области Сергею Малькову потребовалась помощь врачей после задержания, пишет «МК».

Генерал-майора подозревают в махинациях с бензином для служебного автотранспорта. Его взяли под стражу вечером в понедельник. По данным издания, 65-летний офицер страдает сахарным диабетом и нуждается в регулярном приеме препаратов.

«В связи с ухудшением состояния для него в ИВС на Петровке, 38 вызвали медиков», — выяснили журналисты.

Однако госпитализировать Малькова не стали: он будет лечиться в условиях пребывания в изоляторе.

Как писал SHOT, генерал пробудет под стражей до 5 ноября. Ему вменяют присвоение или растрату в особо крупном размере. По этой статье ему грозит десять лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что вместе с ним задержали председателя совета директоров «Евротранса» Игоря Мартышова и трех его топ-менеджеров, а также сотрудников ГУ МВД по Московской области.