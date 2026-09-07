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Новости России

Российские и украинские туристы подрались в отеле в Турции

Никита Рязанцев
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В одном из пятизвездочных отелей Турции произошел серьезный конфликт между туристами из России и Украины, пишет местное издание Aykiri.

По информации источника, потасовка начался со словесной перепалки, которая переросла в массовую драку. Ее участники наносили друг другу удары руками и ногами, а затем использовали в качестве оружия пластиковые стулья.

Персонал отеля предпринял меры, чтобы разнять дерущихся, а многочисленные свидетели фиксировали происходящее на камеры смартфонов. 

Администрация гостиницы начала внутреннюю проверку. Пока не поступало информации о том, что кто-либо из участников конфликта обращался в правоохранительные органы.

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