

С 9 сентября автозаправки небольших сетей в Крыму начнут продавать бензин АИ-95 по 100 рублей за литр. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в мессенджере МАКС, рассказав об актуальной ситуации с топливом, углем и баллонным газом.

На АЗС ТЭС и АТАН сейчас продолжается продажа АИ-95 по 100 рублей за литр. С 8 сентября топливо можно будет приобрести с 8:00 и с 18:00.

С 9 сентября объем АИ-95 у этих операторов несколько снизится. При этом бензин этой марки по цене 100 рублей за литр появится на заправках небольших сетей.

На АЗС ТЭС 7 сентября начнут продавать дизельное топливо. С 8 сентября в продаже появится АИ-92 стоимостью до 100 рублей за литр.

«Ожидаем, что реализация данного бензина будет стабильной, без перебоев», — заявил Аксенов.

Адреса работающих заправок будут ежедневно обновлять в 7:30 на интерактивной карте Министерства топлива и энергетики Республики Крым. Власти рекомендуют автомобилистам проверять информацию перед поездкой.

Отдельно Сергей Аксенов сообщил об обеспечении Крыма углем. 8 сентября на сайтах администраций муниципальных образований и портале Правительства Республики Крым опубликуют адреса площадок в районных центрах, где уголь можно будет купить по 19 500 рублей за тонну.

Доставка угля потребителям в пределах района оплачивается отдельно.

Ситуация с баллонным газом тоже остается на контроле. На текущей неделе власти планируют завершить первый круг доставки газа льготникам. О дальнейших действиях крымчанам обещают сообщить к следующему понедельнику.

Аксенов призвал муниципальные и республиканские органы власти постоянно информировать жителей о ситуации.

«Коммуникация с населением должна быть постоянной. В ряде регионов работа организована плохо, помощь поступает несвоевременно. Сегодня вице-премьеры Правительства РК более активно включились в рабочие процессы: видим пробелы, наверстываем упущенное. Постепенно ситуацию обязательно выправим», — сказал глава Крыма.

Жителей республики Аксенов призвал сохранять спокойствие и пользоваться информацией только из официальных источников.

«Сохраняя доверие Президенту и друг к другу, вместе мы пройдем этот кризис достойно», — подчеркнул он.