Анна Щербакова поддержала участника «Ты супер!» в юбилейном сезоне шоу

На НТВ 6 сентября стартовал десятый сезон международного вокального конкурса «Ты супер!» (16+). В первом выпуске участники прошлых сезонов вновь вышли на сцену, чтобы показать, как изменились за годы после проекта.

Поддержать конкурсантов пришли певица Юлия Савичева и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова, сообщает пресс-служба телеканала.

Кирилл Скоков, выступавший еще в первом сезоне «Ты супер!», исполнил Walking Away Крейга Дэвида. Зеленые кнопки нажали все члены жюри, кроме Дианы Арбениной. Александр Панайотов решил помочь участнику и предложил спеть с ним дуэтом. После совместного выступления Арбенина все же дала Кириллу зеленый свет.

Игорь Крутой похвалил вокальные данные и обаяние молодого человека. Ёлка отметила, что ей интересно наблюдать за тем, как артист взрослеет и развивается.

«Сцена – это твоё, несмотря на небольшие вокальные неточности», — сказала певица.

За кулисами Кирилла ждала Анна Щербакова. Участник давно мечтал встретиться с фигуристкой. Спортсменка поздравила его с выступлением и пожелала, чтобы участие в конкурсе стало трамплином для дальнейшей творческой карьеры.

«Я в своей жизни выступала на разных аренах, а здесь, стоя за кулисами, у меня был сильный мандраж», — призналась Щербакова.

Еще одной участницей выпуска стала Анастасия Никитина, которая ранее появлялась в первом и третьем сезонах шоу. На этот раз она исполнила песню Юлии Савичевой «Прости за любовь» и получила три зеленые кнопки.

Игорь Крутой назвал номер самым сильным выступлением первого конкурсного дня. Диана Арбенина согласилась с ним, но посоветовала певице добавить больше эмоций. Александр Панайотов похвалил вокал Никитиной и пожелал ей начать выпускать собственные песни.

Поддержать Анастасию приехала сама Юлия Савичева. Певица предложила участнице повторить композицию вместе, сделав исполнение более спокойным. После дуэта члены жюри вышли на сцену, чтобы поддержать артисток.

По итогам выпуска в следующий этап прошли пять участников. Четыре имени назвали члены жюри: Виталий Толочкин, Валерия Адлейба, Елизавета Антошкина и Анастасия Никитина. Пятого полуфиналиста объявил ведущий Вадим Такменёв. Им стала Юлия Гречишкина.

Десятый сезон «Ты супер!» выходит на НТВ. Проект создают телекомпания НТВ и агентство Sputnik, производством занимаются «ВайТ Медиа» и студия «Центральное телевидение».

Фото: НТВ