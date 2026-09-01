Восьмой сезон проекта «Ну‑ка, все вместе!» стартует 11 сентября 

11 сентября в 21:30 стартует восьмой сезон вокального гранд‑шоу «Ну‑ка, все вместе!» (16+). Бессменный ведущий Николай Басков и лидер сотни экспертов Сергей Лазарев снова помогут ярким исполнителям пробиться на большую сцену. Об этом сообщила пресс-служба телеканала «Россия».

География «Народного кастинга» в этом году заметно расширилась: очные просмотры впервые прошли в Ростове‑на‑Дону, Владикавказе, Самаре, Казани и Перми. Телезрители увидели пять отборочных туров, по их итогам отобрали десятки участников. Каждый из них готов побороться за Кубок шоу и денежный приз — 5 миллионов рублей.

Сергей Лазарев, лидер сотни, подчеркнул: «Мы досконально и тщательно отбирали таланты в „Народном кастинге“. Пришло невероятное количество заявок, мы выбрали, на мой взгляд, лучших. Кто попадёт в восьмой сезон, даже для нас — для той десятки, которая ездила по городам, — тоже будет сюрпризом, потому что кастинги успешно прошло больше участников, чем должно попасть в сезон. Но все они очень талантливые. Новый сезон будет крайне ярким, а борьба — напряжённой».

Зрителей ждёт немало сюрпризов. Важным событием станет специальный выпуск, посвящённый 50‑летию Николая Баскова. Каждый выпуск традиционно открывает звёздный гость своим суперхитом, а затем занимает место судьи на стене. В этом сезоне впервые на проекте выступят Anna Asti и Полина Гагарина, а также группа Ay Yola, покорившая интернет хитом Homay. На сцене также появятся Филипп Киркоров, Елена Ваенга, Татьяна Овсиенко, Алсу, Валерия, Алексей Чумаков, Михаил Шуфутинский и Севиль.

Правила состязания не изменились: задача конкурсанта — заставить сотню членов жюри встать и подпевать. Чем больше экспертов поддержат выступление, тем выше баллы. Лучшие пройдут в полуфинал и финал, где судьи выберут победителя.

Среди постоянных экспертов — Арсений Бородин, Этери Бериашвили, Олеся Евстигнеева, Марина Фирсова, Олег Влади и другие. К команде ежегодно присоединяются победители и финалисты прошлых сезонов: Элен Бадалян, Дарья Храмова, Надежда Самкова, Софья Бабич, Светлана Ким и многие другие. Также появятся новички — их имена раскроют позже.

Николай Басков отметил: «Семь сезонов шоу „Ну‑ка, все вместе!“ пролетели, как одна песня. Но каждую песню можно исполнить по‑разному. Поэтому мы и наблюдаем такой ажиотаж, такую невероятную любовь зрителей. Каждый сезон звучит по‑новому. Наши талантливые конкурсанты постепенно заполняют музыкальное пространство — уже не только конкурсными номерами, но и своим репертуаром. У многих уже сольные концерты, большие площадки, дуэтные песни».

Шоу остаётся не просто телепроектом, а настоящей творческой площадкой: после сезона участники нередко выпускают совместные работы с членами сотни. Так появились дуэты Олеси Евстигнеевой с мужским хором «Аксиос», Арсения Бородина с группой «КВАТРО original», Брендона Стоуна и Надежды Самковой, а также Тимы Акимова и Натальи Александровой.

Фото: телеканал «Россия»