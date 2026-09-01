Фото: телеканал «Россия»
Новости кино и ТВ

Восьмой сезон проекта «Ну‑ка, все вместе!» стартует 11 сентября 

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

11 сентября в 21:30 стартует восьмой сезон вокального гранд‑шоу «Ну‑ка, все вместе!» (16+). Бессменный ведущий Николай Басков и лидер сотни экспертов Сергей Лазарев снова помогут ярким исполнителям пробиться на большую сцену. Об этом сообщила пресс-служба телеканала «Россия». 

География «Народного кастинга» в этом году заметно расширилась: очные просмотры впервые прошли в Ростове‑на‑Дону, Владикавказе, Самаре, Казани и Перми. Телезрители увидели пять отборочных туров, по их итогам отобрали десятки участников. Каждый из них готов побороться за Кубок шоу и денежный приз — 5 миллионов рублей.

Сергей Лазарев, лидер сотни, подчеркнул: «Мы досконально и тщательно отбирали таланты в „Народном кастинге“. Пришло невероятное количество заявок, мы выбрали, на мой взгляд, лучших. Кто попадёт в восьмой сезон, даже для нас — для той десятки, которая ездила по городам, — тоже будет сюрпризом, потому что кастинги успешно прошло больше участников, чем должно попасть в сезон. Но все они очень талантливые. Новый сезон будет крайне ярким, а борьба — напряжённой».

Зрителей ждёт немало сюрпризов. Важным событием станет специальный выпуск, посвящённый 50‑летию Николая Баскова. Каждый выпуск традиционно открывает звёздный гость своим суперхитом, а затем занимает место судьи на стене. В этом сезоне впервые на проекте выступят Anna Asti и Полина Гагарина, а также группа Ay Yola, покорившая интернет хитом Homay. На сцене также появятся Филипп Киркоров, Елена Ваенга, Татьяна Овсиенко, Алсу, Валерия, Алексей Чумаков, Михаил Шуфутинский и Севиль.

Правила состязания не изменились: задача конкурсанта — заставить сотню членов жюри встать и подпевать. Чем больше экспертов поддержат выступление, тем выше баллы. Лучшие пройдут в полуфинал и финал, где судьи выберут победителя.

Среди постоянных экспертов — Арсений Бородин, Этери Бериашвили, Олеся Евстигнеева, Марина Фирсова, Олег Влади и другие. К команде ежегодно присоединяются победители и финалисты прошлых сезонов: Элен Бадалян, Дарья Храмова, Надежда Самкова, Софья Бабич, Светлана Ким и многие другие. Также появятся новички — их имена раскроют позже.

Николай Басков отметил: «Семь сезонов шоу „Ну‑ка, все вместе!“ пролетели, как одна песня. Но каждую песню можно исполнить по‑разному. Поэтому мы и наблюдаем такой ажиотаж, такую невероятную любовь зрителей. Каждый сезон звучит по‑новому. Наши талантливые конкурсанты постепенно заполняют музыкальное пространство — уже не только конкурсными номерами, но и своим репертуаром. У многих уже сольные концерты, большие площадки, дуэтные песни».

Шоу остаётся не просто телепроектом, а настоящей творческой площадкой: после сезона участники нередко выпускают совместные работы с членами сотни. Так появились дуэты Олеси Евстигнеевой с мужским хором «Аксиос», Арсения Бородина с группой «КВАТРО original», Брендона Стоуна и Надежды Самковой, а также Тимы Акимова и Натальи Александровой.

Фото: телеканал «Россия»

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Спецназ в Черногории ищет россиянина после убийства трёх человек в стрелковом клубе
Следующая статья
В Усть‑Луге тушат возгорание после атаки дронов ВСУ

Популярные материалы

Новости России

Знакомая озвучила странные детали о девочках, убивших ребенка в Подмосковье

Обвиняемые в убийстве 12-летнего школьника в подмосковной деревне Кабаново...
Новости России

Офицер рассказал, откуда украинские дроны атаковали Петербург

Беспилотники ВСУ, пытавшиеся в воскресенье атаковать Петербург, могли лететь...
Интересное

2027 год – пик эскалации, потом передышка. Жириновский предсказал всё по годам

Жириновский снова прав? Его прогноз на 2027 год пугает. Война нового типа, крах Европы и взлёт России.
Новости кино и ТВ

НТВ покажет новые сезоны сериалов «Невский» и «Тверская»

Этой осенью НТВ выпустит сразу три детективные премьеры: восьмой сезон «Невского», третий сезон «Тверской» и новые выпуски «Следствие вели…» с Леонидом Каневским. 
Культура и события

Как Рязань отпраздновала День города

На последние летние выходные в Рязани пришлось масштабное празднование,...
Темы
Общество

255 рязанских пенсионеров, у которых родились дети, получили прибавку к пенсии

Право на повышенную фиксированную выплату имеют родители-пенсионеры, у которых на иждивении находятся несовершеннолетние дети или дети в возрасте до 23 лет, которые обучаются очно в школе, колледже или вузе. 
Политика

В Киеве вспыхнул пожар в депо «Дарница» после удара по военным составам

Огонь охватил логистический узел, который снабжал фронт техникой
Общество

В Рязанской области ввели временный запрет на продажу алкоголя

Ограничение не коснётся кафе и ресторанов
Новости России

Российские силы ПВО за ночь сбили 516 украинских беспилотников

Атаку отразили над территориями Белгородской, Брянской областей и др.
Новости России

Семиклассница напала на учительницу перед школьной линейкой в Канске

Мать одного из учеников остановила нападение с ножом
Общество

Прокуратура Рязанской области восстановила права детей на медицинскую помощь

Ведомство устранило нарушения в десятках больниц и добилось компенсаций для семей
Транспорт и дороги

Две транспортные развязки построят для нового моста через Оку под Рязанью

Готовность объекта – более 31%. В строительстве задействовано более 350 человек и 80 единиц техники.
Новости России

В Усть‑Луге тушат возгорание после атаки дронов ВСУ

Экстренные службы ликвидируют последствия, за ночь уничтожено 52 БПЛА
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье