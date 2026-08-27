Фото: пресс-служба Первого канала
Новости кино и ТВ

Первый канал объявил имена наставников 13-го сезона «Голос. Дети»

Анастасия Мериакри
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Первый канал готовится к премьере нового, 13-го по счету сезона главного детского вокального шоу страны «Голос. Дети» (6+). Главная интрига проекта раскрыта: зрителям представлен обновленный состав звездных наставников, в котором сразу двое дебютантов и одна семейная пара.

В этом сезоне зрители увидят уникальный состав жюри. Самым молодым наставником за всю историю проекта стал 20-летний певец Ваня Дмитриенко. Полина Гагарина, для которой это уже 11-й сезон на проекте (с учетом взрослой и детской версий). Главной же новинкой станет «сплит-кресло», которое впервые разделят супруги — Аида Гарифуллина и Алексей Воробьев.

Звезды уже поделились своими целями на предстоящий сезон. Ваня Дмитриенко настроен на серьезную работу, отмечая, что хочет дать участникам мощную профессиональную прокачку, несмотря на эмоциональную сложность формата. Полина Гагарина призналась, что дети остаются ее главной любовью, и она готова направить их по пути творческого роста.

Аида Гарифуллина и Алексей Воробьев подчеркнули, что их разные артистические темпераменты будут идеально дополнять друг друга.

«Мы очень разные артисты и сможем дополнять друг друга, делая все, чтобы разглядеть и раскрыть в каждом ребёнке его индивидуальность. Хочется не просто помочь участникам ярко выступить на проекте, но и придать им уверенности в себе, оказать поддержку и задать правильный импульс в самом начале их творческого пути», — отметили супруги.

Все лето отборочная комиссия работала с тысячами заявок и проводила очные кастинги. В результате в шорт-лист «Слепых прослушиваний» прошли 108 юных исполнителей.

География 13-го сезона впечатляет своим размахом. Участники приедут из Алматы, Балашиха, Белгород, пгт. Белое (ЛНР), п.Боровский (Тюменская обл.), Брест, Великие Луки (Псковская обл.), Владивосток, Владимир, Владикавказ, п. Власиха (МО), Вологда, Воронеж, Дзержинск, Домодедово, Евпатория, Егорьевск, Екатеринбург, Ижевск, д. Замятино (Красноярский кр.), Казань, Калининград, Кемерово, Королев, Котельнич (Кировская обл.), Красноярск, Курган, Луганск, Люберцы, Минск, Мончегорск, Москва, Мытищи, Находка (Приморский кр.), Новомосковск (Тульская обл.), Новороссийск, Новосибирск, Одинцово, Октябрьский (Башкирия), Подольск, Пушкино (МО), Рубцовск, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Сухуми, Ульяновск, Урай (ХМАО), Фрязино, Челябинск, Южно-Сахалинск.

Вести проект будут ведущая Яна Чурикова и блогерша Валя Карнавал в роли соведущей. Дата премьеры нового сезона будет объявлена дополнительно.

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