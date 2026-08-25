Фото: материалы пресс-служба КБА
Новости кино и ТВ

Кикимора и Леший против Кузи: раскрыты детали сюжета и новый состав актеров «Домовёнка Кузи 3»

Анастасия Мериакри
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Кинокомпания братьев Андреасян совместно с телеканалом ТНТ и «Газпром-Медиа Холдингом» официально объявили о начале производства третьего фильма популярной сказочной франшизы «Домовёнок Кузя» (6+). Премьера картины в российском прокате запланирована на 25 марта 2027 года. Дистрибьютором проекта выступит компания «Атмосфера кино».

Напомним, что предыдущие две части стали одними из самых кассовых семейных проектов последних лет, собрав в прокате суммарно почти 2 миллиарда рублей. Режиссерское кресло в новом фильме вновь занял Виктор Лакисов. Продюсированием картины занимаются Гевонд и Сарик Андреасян, Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Марина Разумова, Борис Ханчалян и Сергей Косинский.

Действие третьей части развернется после поражения Кощея. Однако хрупкое перемирие в сказочном мире продлится недолго. Кикимора и Леший, ранее остававшиеся в тени более могущественных антагонистов, решают перехватить инициативу и стать главными злодеями. Для активации древнего артефакта — магического Колеса мира — им предстоит похитить Бабу-Ягу из мира людей и вызволить Кощея из темницы. Противостоять новым угрозам вновь придется домовёнку Кузе и его верным друзьям: Наташе, Нафане и Тихоне.

К своим ролям вернутся полюбившиеся зрителям актеры: Екатерина Стулова (Баба-Яга), София Петрова (Наташа), Марк Богатырев и Женя Малахова. Голоса сказочным персонажам по-прежнему подарят Сергей Бурунов (Кузя), Гарик Харламов (Нафаня) и Полина Гагарина (Тихоня).

Каст пополнится яркими новыми героями: роль коварной Кикиморы исполнит Мария Горбань, а колоритного Лешего сыграет Тимур Батрутдинов. Также в фильме появятся Софья Зайка, Янина Студилина и Олег Верещагин.

Сарик Андреасян (продюсер): «Для нас “Домовёнок Кузя” — уже не просто отдельный фильм, а большой сказочный мир, который продолжает расти вместе со своими героями и зрителями. Особенно ценно видеть, что эта история действительно полюбилась семьям: дети приходят за приключениями и волшебством, а взрослые находят в ней знакомых с детства персонажей, юмор и важные смыслы. В третьей части нам хотелось сделать этот мир еще масштабнее — добавить новых ярких героев, больше сказки, юмора и приключений, но при этом сохранить главное: тепло, доброту и ощущение дома. Мне кажется, именно за это зрители и любят Кузю. И мы очень хотим, чтобы каждая новая встреча с ним становилась для семьи настоящим событием».

Тина Канделаки (генеральный продюсер, директор ТНТ): «Почти два миллиарда рублей, собранные первыми двумя фильмами, доказывают: российская аудитория готова выбирать отечественные семейные франшизы, если они предлагают ярких героев, качественный юмор и понятные ценности. “Домовёнок Кузя” стал именно таким брендом:   узнаваемым, любимым и способным объединять поколения».

Екатерина Стулова: «Возвращаться в этот проект — как возвращаться домой. С каждым фильмом мы становимся друг другу чуть роднее. Наверное, поэтому история и получается такой теплой и трогательной. А моя Яга за это время из грозы сказочного мира превратилась в ту, к кому идут за помощью. Мне нравится, что мы рассказываем детям простую и совсем не детскую вещь: сторону добра приходится выбирать каждый день заново, и выбор этот не всегда простой».

Мария Горбань: «Сыграть злодейку в сказке было мечтой детства. Моя Кикимора очень красивая, но с непростой судьбой. Яркая, харизматичная, обиженная на весь свет и, конечно, с тяжелым характером. Но злодейкой она становится не просто так. Мне было важно ее пожалеть, а не осудить: за любым злом в сказке обычно стоит чья-то боль. К финалу Кикимора раскроется по-настоящему. А в какую сторону — решать зрителю».

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