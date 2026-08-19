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Новости кино и ТВ

Умерла режиссер «Незнайки в Солнечном городе» и «Муми-тролль и комета» Нина Шорина

Анастасия Мериакри
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19 августа на 84-м году жизни скончалась советская и российская актриса, режиссер, сценарист и художник Нина Шорина. Печальную новость сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков, пишет ТАСС.

«19 августа скончалась Нина Шорина — режиссер, сценарист, актриса, художник, продюсер», — сообщил Капков.

Нина Шорина родилась 10 марта 1943 года в Москве и начала свой путь в кино еще в детстве. Ее актерский дебют состоялся в 1953 году в приключенческом фильме «Огни на реке», где юная актриса сыграла роль Нюры. В дальнейшем она снялась в картинах «Морской охотник», «Первое свидание», «Своя голова на плечах», «А если это любовь?» и других фильмах.

В 1961–1972 годах Нина Шорина училась во ВГИКе, где получила фундаментальное образование в двух направлениях: на актерском факультете в мастерской Якова Сегеля, на режиссерском факультете в мастерской документального кино Льва Кристи.

С 1972 года она начала работать режиссером-мультипликатором, создавая произведения, которые стали классикой советской и российской анимации: «Незнайка в Солнечном городе», «Муми-тролль и комета», «Муми-тролль и комета: Путь домой», «Недобрая Ладо», «Прекрасная Пери», «Сказка об очень высоком человеке», «Про Буку», «Пудель», «Дверь», «Сон», «Второе я», «Комната смеха», «Сквозняк» и другие.

В 1999 году Нина Шорина выступила как сценарист, режиссер и продюсер игрового фильма «Переводы с восточного», продемонстрировав свою универсальность и способность работать в разных жанрах. Позднее она работала над картиной «Ницше в России».

Помимо создания фильмов, Нина Шорина была автором публикаций об анимации.

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