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Новости России

На Земле началась слабая магнитная буря

Анастасия Мериакри
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Утром 19 августа на Земле вновь зафиксирована слабая магнитная буря уровня G1. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По данным метеоролога, геомагнитные возмущения превысили порог магнитной бури после 08:45 по московскому времени. Причиной активности стала корональная дыра на Солнце — область с открытыми силовыми линиями магнитного поля, через которые в межпланетное пространство выбрасываются потоки солнечного ветра.

Когда эти потоки достигают Земли, они взаимодействуют с магнитосферой планеты, вызывая геомагнитные возмущения различной интенсивности.

Ранее специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН (ИКИ РАН) и Института солнечно-земной физики СО РАН (ИСЗФ СО РАН) предупреждали, что подобные возмущения могут сохраняться в течение нескольких дней.

По прогнозу учёных, нестабильная геомагнитная обстановка возможна до 21 августа включительно. Это означает, что метеочувствительные люди могут испытывать дискомфорт на протяжении трёх дней.

Магнитные бури классифицируются по пятибалльной шкале — от G1 (слабая) до G5 (экстремальная). Буря уровня G1 является минимальной по интенсивности, но всё же может оказывать влияние на самочувствие людей.

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