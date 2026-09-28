Число погибших при пожаре на заводе петард в Ярославской области выросло

Трагедия произошла в поселке Кубринск Ярославской области. На местном предприятии, специализирующемся на производстве пиротехнических изделий, произошел сильный пожар, жертвами которого стали 14 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Ярославской области.

По уточненным данным ведомства, в результате чрезвычайного происшествия общее число пострадавших составило 15 человек. К сожалению, 14 из них погибли. Еще одна женщина получила травмы и была экстренно госпитализирована. В настоящее время ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

На данный момент открытое горение полностью ликвидировано, угроза распространения огня на соседние объекты устранена. Сотрудники МЧС России продолжают разбор завалов.

Для координации действий всех привлеченных сил и средств на месте происшествия развернут оперативный штаб. К работе на месте уже привлечены специалисты Центра экстренной психологической помощи, а также профильные психологи Главного управления МЧС России по Ярославской области. Они оказывают необходимую эмоциональную и психологическую поддержку родственникам погибших и пострадавших.