В Рязани развивают собственный питомник саженцев в районе Турлатово

Власти Рязани продолжают развивать собственную базу для городского озеленения. Глава администрации Борис Ясинский поделился подробностями работы специализированного питомника, расположенного в районе Турлатово, где уже сейчас готовят новые участки под выращивание саженцев, адаптированных к местным климатическим условиям.

Питомник специализируется на выращивании декоративных кустарников и деревьев с использованием метода черенкования. Именно эта технология позволяет сохранять все сортовые признаки материнских растений и получать качественный, однородный посадочный материал, который будет отлично приживаться в условиях средней полосы России.

«Когда саженцы подрастут и окрепнут, будем высаживать их по всему городу», — отметил Ясинский.

На новом участке питомника будет организовано несколько делянок. В настоящее время специалисты ведут активную подготовку территории: убирают многолетние сорняки и параллельно проводят тщательное планирование. Для каждого вида растений важно учитывать не только состав почвы, но и оптимальные расстояния между посадками, а также другие агротехнические особенности выращивания.

Сейчас в питомнике уже выращивается внушительный перечень декоративных культур: барбарис Тунберга, рябина, спирея японская и иволистная, сосна, форзиция, сирень, магония и кизильник. В этом году ассортимент пополнился гортензией и неприхотливым в уходе дёреном. В администрации подчеркивают, что список культур планируется и дальше расширять.

Отдельное направление работы питомника — выращивание саженцев липы и клёна высшей категории. Для этого используется самосевной материал, что позволяет в перспективе полностью обеспечить город собственным качественным посадочным материалом без необходимости закупать его со стороны.