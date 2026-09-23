Ученые РГУ исследуют качество воздуха в ЦПКиО

Специалисты научно-исследовательской лаборатории геохимии ландшафтов Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина проводят уникальные замеры в Центральном парке культуры и отдыха. Исследования направлены на научное обоснование предстоящей реконструкции парка и проектирование новой экологической тропы.

Главный объект изучения ученых — концентрация аэроионов в приземном слое воздуха. Этот малоизвестный широкой публике параметр играет ключевую роль в том, воспринимает ли человек воздух как чистый, свежий и благоприятный для здоровья. Как поясняют специалисты, распространенное мнение о том, что в лесу больше кислорода, верно лишь отчасти. Валовая концентрация кислорода в городе и в лесу практически одинакова из-за хорошего перемешивания атмосферы. Однако содержание ионизированных, наиболее биологически активных форм кислорода в зеленых зонах значительно выше.

Основным природным генератором аэроионов выступают кроны деревьев. В процессе фотосинтеза и транспирации растения испаряют влагу, поглощая ее из почвы вместе с радоном. Именно радон ионизирует молекулы воздуха, создавая тот самый эффект «свежести», который подсознательно манит горожан в парки и лесные массивы.

При этом концентрация полезных ионов непостоянна. Она меняется в зависимости от времени суток, погодных условий, направления ветра и сезонных фаз фотосинтеза. Например, падение атмосферного давления перед циклоном подтягивает радон ближе к поверхности, усиливая ионизацию. Важную роль играет и ландшафт: если ионы, формирующиеся в кронах, не будут сдуваться ветром вниз, человек их не почувствует. Именно поэтому парковые аллеи имеют особое значение, так как они формируют локальные воздушные потоки, распределяющие ионизированный воздух.

Территория ЦПКиО представляет собой уникальный исторический и экологический объект. Вероятнее всего, это остаток зональных дубовых лесов, которые когда-то господствовали к югу от Оки, но позже были вырублены под пашни и застройку. Старые дубы возрастом в сотни лет, сохранившиеся в парке, являются его самым ценным компонентом.

Результаты проведенных измерений планируется сделать общедоступными. На их основе будет составлена подробная картограмма распределения аэроионов, которая поможет грамотно спланировать экологическую тропу и зоны отдыха.