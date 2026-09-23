Врачи центра Рошаля спасли подростка с осколком в сердце после атаки БПЛА

Специалисты Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля в Подмосковье спасли подростка из Белгородской области, получившего тяжелейшие ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата, сообщает Life.ru.

Мальчик был экстренно доставлен в федеральный центр бригадой медицины катастроф после оказания первой помощи на месте. Помимо проникающего ранения сердца, у пациента диагностировали черепно-мозговую травму, перелом правого бедра, ожоги глаз, а также множественные ранения верхних и нижних конечностей.

Первоочередной и наиболее сложной задачей для медиков стала операция на сердце. Хирургам пришлось подключить пациента к аппарату искусственного кровообращения, чтобы безопасно извлечь металлический осколок, застрявший в правом желудочке.

«В первую очередь хирурги выполнили сложную экстренную операцию по удалению металлического осколка из правого желудочка сердца в условиях искусственного кровообращения», — отметила директор ДНКЦ имени Рошаля Татьяна Шаповаленко.

После стабилизации работы сердца травматологи приступили к обработке остальных ран и удалению других инородных тел. Некоторое время пациент провел в реанимации, после чего ему были проведены дополнительные реконструктивные операции по восстановлению мягких тканей левого плеча и грудной клетки.

Общий курс лечения занял 27 дней. Все хирургические вмешательства прошли без осложнений. В настоящее время жизни и здоровью подростка ничего не угрожает, он выписан домой и будет находиться под амбулаторным наблюдением врачей.